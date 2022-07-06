Real Madrid, 2007 yılından beri takımda forma giyen İspanyol basketbolcu Sergio Llull'un sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Llull'un sözleşmesinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

34 yaşındaki basketbolcu, Madrid ekibi ile bu sezon THY Euroleague'de 8.8 sayı, 2.8 asist ve 1.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. İspanyol oyuncu ayrıca bu sezon İspanya Ligi'nde Real Madrid ile şampiyonluk yaşadı.

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