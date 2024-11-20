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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid, oyuncularının soyunma odası dolaplarını açık artırmaya çıkardı! - Futbol Haberleri

        Real Madrid, oyuncularının soyunma odası dolaplarını açık artırmaya çıkardı!

        Real Madrid oyuncularının soyunma odası dolapları, 10.000 pounddan başlayan fiyatlarla açık artırmaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 19:27 Güncelleme: 20.11.2024 - 19:27
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        • 1

          Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadyumu'ndaki birinci takım soyunma odası dolapları, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı.

        • 2

          Futbol efsaneleri Cristiano Ronaldo, David Beckham, Zinedine Zidane, Sergio Ramos ve Luis Figo tarafından kullanılan ve her biri 10.000 pounddan başlayan fiyatlarla satışa sunulan 24 ayrı dolap, Real Madrid Santiago Bernabeu Stadyumu Mozaiği ve stadyumun metal kapılarıyla birlikte 12-26 Kasım 2024 tarihleri arasında açık artırmaya konuldu.

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          Dolaplar, düzenlenen photocall etkinliğinde Sotheby's personeli tarafından tanıtıldı.

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