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Real Madrid - Osasuna: 2-1 (MAÇ SONUCU) - İspanya Kral Kupası 20. kez Real Madrid'in

İspanya Kral Kupası finalinde Osasuna ile karşılaşan Real Madrid, rakibini Rodrygo'nun golleriyle 2-1 mağlup edip tarihinde 20. kez Kral Kupası'nın sahibi oldu.

Giriş: 07.05.2023 - 01:10 | Güncelleme: ABONE OL
Real Madrid - Osasuna: 2-1 (MAÇ SONUCU) - İspanya Kral Kupası 20. kez Real Madrid'in
AA

İspanya futbolunda Kral Kupası'nı, final maçında Osasuna'yı 2-1 mağlup eden Real Madrid kazandı.

Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 2. dakikasında Rodrygo Goes'in golüyle öne geçen Real Madrid ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Osasuna 58. dakikada Lucas Torro'nun golüyle skora eşitliği getirdi.

Maçın 70. dakikasında bir kez daha Rodrygo ile Osasuna ağlarını havalandıran Madrid takımı, bu avantajını karşılaşma sonuna kadar koruyarak, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Son olarak 2013-2014 sezonunda Kral Kupası'nı kazanan Real Madrid, 9 yıl aradan sonra bu kupayı bir kez daha kaldırma başarısını gösterdi.

Kral 6. Felipe'nin elinden kupayı alan Real Madrid, kulüp tarihinde 20. kez Kral Kupası müzesine götürdü.

Kral Kupası'nı 31 kezle en çok kazanan takım Barcelona olurken, onu Athletic Bilbao (23) ve Real Madrid (20) izliyor.

Tarihinde ikinci kez bu kupada final oynayan Osasuna ise henüz kazanma başarısını gösteremedi.

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