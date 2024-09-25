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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'de Kylian Mbappe sakatlandı! - Futbol Haberleri

        Real Madrid'de Kylian Mbappe sakatlandı!

        Real Madrid, Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin sol bacak biceps femoris kaslarında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:57 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:57
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        Real Madrid'e kötü haber!
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        La Liga temsilcisi Real Madrid, Fransız futbolcusu Kylian Mbappe'nin sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklama yayımladı.

        25 yaşındaki futbolcunun sol bacak biceps femoris kaslarında sakatlık yaşadığı duyuruldu. Söz konusu sakatlık nedeniyle Mbappe'nin 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        Mbappe, Alaves müsabakasının 80. dakikasında sakatlığından dolayı oyundan çıkmış, milli futbolcu Arda Güler oyuna dahil olmuştu.

        Kylian Mbappe yaşadığı sakatlık nedeniyle Real Madrid'in La Liga'nın 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Atletico Madrid derbisinde forma giyemeyecek.

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