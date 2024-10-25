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        Haberler Bilgi Spor Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Arda Güler El Clasico’da oynayacak mı?

        Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? El Clasico hangi kanalda?

        İspanya La Liga'nın 11. haftasında El Clasico heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz sezon kupayı müzesine götüren Real Madrid, sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Eflatun-beyazlılar, ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor. Barcelona ise liderlik koltuğundaki yerini korumak istiyor. Rodrygo'nun sakatlığı sonrası Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi merak ediliyor. Milli yıldız Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler El Clasico'da oynayacak mı? İşte Real Madrid - Barcelona maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 15:34 Güncelleme: 26.10.2024 - 00:07
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        • 1

          İspanya La Liga’nın 11. haftasında El Clasico heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluğun iki önemli adayı Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya geliyor. Eflatun-beyazlılar, ezeli rakibini mağlup ederek puan sıralamasındaki farkı kapatma hesapları yapıyor. Barcelona ise zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Bezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo’nun yokluğunda Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de görev verip vermeyeceği merak ediliyor. Peki Real Madrid - Barcelona maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler El Clasico’da oynayacak mı? İşte, Real Madrid - Barcelona maçı canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…

        • 2

          REAL MADRİD BARCELONA EL CLASİCO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          İspanya La Liga’nın 11. hafta mücadelesinde Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya gelecek.

          Real Madrid - Barcelona maçı, 26 Ekim Cumartesi günü saat 22:00’de başlayacak.

        • 3

          REAL MADRİD BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

        • 4

          REAL MADRİD BARCELONA MAÇI CANLI İZLE

          Aşağıdaki link aracılığıyla El Clasico maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.

          https://www.ssportplus.com/

        • 5

          ARDA GÜLER EL CLASİCO’DA OYNAYACAK MI?

          Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona ile oynayacakları El Clasico'nun maç kadrosunu duyurdu.

          Courtois, Rodrygo, Carvajal ve Alaba sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken uzun bir süredir tedavi gören Brahim Diaz takıma döndü.

          Ancelotti, Arda Güler'i de maç kadrosuna ekledi.

        • 6

          REAL MADRİD MAÇ KADROSU

          İşte Ancelotti'nin Barcelona maçı için Real Madrid maç kadrosu:

          Lunin, Fran Gonzalez, Sergio Mestre, Militao, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouameni, Arda Güler, Dani Ceballos, Vinicius Jr, Mbappe, Endrick, Brahim Diaz

        • 7

          LİGDE BAŞ BAŞA MÜCADELE

          10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan Real Madrid, 24 puanla 2. sırada yer alıyor.

        • 8

          Hansi Flick yönetimindeki Barcelona ise 10 maçta aldığı 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 27 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturuyor.

        • 9
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