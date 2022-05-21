Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında saha çıkıyor! Temsilcimiz İspanya ekibi Real Madrid'i mağlup ederek üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürmeye çalışıyor.

REAL MADRID: 31 - ANADOLU EFES: 29

(İkinci çeyrek oynanıyor...)

İLK ÇEYREK SONUCU | REAL MADRID: 15 - ANADOLU EFES: 14

İlk 2 dakika saha içi isabeti olmadan geçerken Anadolu Efes'in ilk sayısı serbest atış üzerinden Micic'ten gelirken ilk saha içi isabeti de Pleiss'tan geldi. Hücumda temsilcimiz gibi zorlanan Real Madrid ise hücum ribaundlarıyla ikinci şansları sayıya çevirdi ve ilk 3 dakika 4-4'le geçildi. 4 ribaund çeken Tavares, bu dakikalarda Real Madrid'i hücumda sırtlayan isim oldu. Micic 5,5 dakika geçerken 3 sayılık isabetle Anadolu Efes'e öne geçirdi: 7-4. Real Madrid ilk 6 dakikada 12 şut kaçırırken bunların 6'sını hücum ribaundlarından çıkardı. Bitime 2:32 kala bir hücum ribaundu daha alan Tavares farkı 6'ya çıkardı: 12:6. 8 dakika geride kalırken Larkin ilk saha içi isabetini buldu ve skoru 15-11'e getirerek farkı 4'e indirdi. Devamında bir de basket-faul alan Larkin, Anadolu Efes'i hayata döndürdü: 15-14. Tavares ise 12 sayı 7 ribaundla oynarken 2. faulünü yaparak kenara geldi. İlk periyot 15-14'lük skorla geçildi.

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS Haber, beIN SPORTS 3

SALON: Stark Arena

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Borys Ryzhyk, Gytis Vilius

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda art arda 3. kez şampiyonluk maçına çıkıyor. Avrupa Ligi'nde ilk kez 2018-2019'da finale yükselen Anadolu Efes, Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi. Geçen sezon organizasyonda ikinci kez final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlı ekip, Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

HEDEF AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜ KUPA

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında üçüncü şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor. Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 2020-2021'de THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak tarihe geçmişti. Anadolu Efes rakibine üstünlük kurması durumunda Avrupa kupalarında 3. kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

ÜST ÜSTE İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN DOKUZ TAKIM VAR

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üst üste iki kez şampiyonluğa ulaşan 10. takım olmayı hedefliyor.

1958'den bu yana düzenlenen "Kupa 1"de ASK Riga, Real Madrid, Varese, Cantu, Cibona Zagreb, Milano, Jugoplastika, Maccabi Tel Aviv ve Olympiakos art arda 2 şampiyonluk elde etmişti.

ERGİN ATAMAN, AVRUPA'DA BEŞİNCİ ŞAMPİYONLUĞUNUN PEŞİNDE

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman lacivert-beyazlı takımın sahadan galip ayrılması halinde Avrupa kupalarında 5. kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası, Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası ve Anadolu Efes ile 2021'de Avrupa Ligi şampiyonlukları elde etmişti.

AVRUPA'DA 12. KEZ KUPA İÇİN PARKEDE

Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye 12. kez Avrupa kupasını getirmeye çalışıyor. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasını kazanması halinde, bu başarıyı üst üste elde eden ilk Türk takımı olacak.

Türkiye, ilk Avrupa Ligi zaferini 2017'de Fenerbahçe'yle yaşamıştı. Türkiye'ye Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş ise 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı getirmişti.

Galatasaray Odeabank 2016'da, Darüşşafaka ise 2018'de ULEB Avrupa Kupası'nı kazanmıştı. Bahçeşehir Koleji ise bu sezon FIBA Avrupa Kupası'nı müzesine götürmüştü.

Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nda, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nın sahibi olmuştu.

REAL MADRID, AVRUPA'DA 10 KEZ ZİRVEYE ÇIKTI

Real Madrid, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

İspanya ekibi, organizasyonda 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 ve 2018'de olmak üzere 10 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Eflatun-beyazlılar, 1962, 1963, 1969, 1975, 1976, 1985, 2013 ve 2014'te ise ikincilikle yetinmişti.