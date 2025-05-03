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        Haberler Spor Futbol Almanya RB Leipzig: 3 - Bayern Münih: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        RB Leipzig: 3 - Bayern Münih: 3 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Bayern Münih, deplasmanda RB Leipzig'le 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından şampiyonluğunu bugün ilan etme fırsatını değerlendiremeyen ve puanını 76'ya çıkaran lider Bayern Münih, pazar günü en yakın rakibi Bayer Leverkusen'in Freiburg'a puan kaybetmesi halinde ipi göğüsleyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 18:59 Güncelleme: 03.05.2025 - 19:04
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        Bayern Münih şampiyonluğu erteledi!
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        Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Bayern Münih, deplasmanda RB Leipzig'e konuk oldu. Leipzig Stadyumu'nda oynanan müsabaka 3-3 berabere bitti.

        Leipzig, 11. dakikada Benjamin Sesko ve 39. dakikada Lukas Klostermann'ın golleriyle devreyi 2-0 önde tamamladı.

        Bayern Münih, ikinci yarıda geri döndü. Konuk ekip Bayern Münih, 62. dakikada Eric Dier ve 63. dakikada Michael Olise'nin golleriyle iki dakika içerisinde 2-2'lik eşitliği buldu. Bayern Münih, 83. dakikada Leroy Sane'nin golüyle 3-2 öne geçti.

        Pes etmeyen Leipzig, Youssef Poulsen'in 90+5'teki golüyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

        Bu sonucun ardından Bayern Münih 76, Leipzig 50 puana yükseldi.

        Bayern Münih, gelecek hafta sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Leipzig, gelecek hafta Werder Bremen deplasmanına gidecek.

        Bayern Münih, bu sonucun ardından Bayer Leverkusen maçını beklemeye başladı. Ligde 76 puanda bulunan Bayern Münih, 67 puanlı Bayer Leverkusen'in pazar günü Freiburg karşısında puan kaybetmesi veya gelecek hafta puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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