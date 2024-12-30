Razvan Lucescu'ya 4 ay men cezası!

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu ve yardımcıları, Yunanistan Kupası'nda AEK ile deplasmanda oynadıkları maç sonrası otopark alanında çıkan kavga nedeniyle 4'er ay men cezası aldı.

AEK'e 1-0 kaybeden PAOK tarafına maç sırasında tezahüratlarla tacizde bulundu. İki ezeli rakip arasındaki olay maç sonrasında da devam etti. Soyunma odası koridorlarındaki atışmalar, otopark alanına taşındı. Takım otobüsüne gidiş sırasında Razvan Lucescu ve 4 yardımcısı, AEK takımı taraftarlarıyla kavga etti.

Uzun süren incelemeler ve polis ile güvenlik kameralarından gelen görüntüler sonucu Razvan Lucescu ve yardımcıları Pantelis Konstantinidis, Georgios Tsonakas, Georgios Theodoridis ve Athanasios Kapoulas'a 4 ay boyunca maçlardan men ve soyunma odasına girememe cezası verildi. Ayrıca, 5 isme 15 biner euro para cezası verildi.

REKLAM

Ayrıca, PAOK Kulübü'ne de olaylar nedeniyle 40 bin euro para cezası kesildi.

PAOK teknik direktörü Razvan Lucescu ve ekibinden Pantelis Konstantinidis, Georgios Tsonakas, Theodoridis Georgios ve Atanasios Kapoulas, Yunanistan Kupası'nda AEK ile oynanan maçın ardından otoparkta rakip takımın taraftarlarına saldırdı. Yunanistan Futbol Federasyonu, Lucescu ve ekibini 4 ay futboldan men etti. PAOK ise bu duruma "Bizi yok etmeye çalışıyorlar" diyerek isyan etti.

PAOK'TAN LUCESCU'YA DESTEK

PAOK kulübü, Federasyon'un kararının ardından açıklama yayınladı ve verilen cezanın politik olduğunu savundu.

Siyah beyazlılar açıklamasında, "Disiplin Kurulu bu kararla ligin en iyi teknik direktörü Razvan Lucescu'yu takımdan uzaklaştırarak büyük bir ceza vermiştir. Bu ceza, hakemlere ve polislere yapılan hareketlere verilen cezaların yanına bile yaklaşmıyor. Kurul, PAOK kulübünü cezalandırmaya ve bizi yok etmeye çalışmaktadır." ifadelerine yer verdi.