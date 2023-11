Rasim Kara'dan Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak seçim öncesi geri sayım devam ediyor. Siyah-beyazlılarda başkan adaylarından Hasan Arat, efsane isimlerden Feyyaz Uçar'ı yönetimine alırken Samet Aybaba'nın ise Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü olacağını duyurdu. Diğer başkan adayı Serdal Adalı ise sportif direktörlüğe bir başka efsane Mehmet Özdilek'i getireceğini açıkladı. Adalı cephesinde ayrıca Kartal'ın sembol isimlerinden Rasim Kara sesleri de yükseliyor.

"KAZANAN BEŞİKTAŞ OLSUN"

Kara, seçime dair ise şu ifadeleri kullandı:

"İki adayı da tebrik ediyorum. Böyle zor bir dönemde, mali sıkıntıların yaşandığı bir süreçte taşın altına elini koymaları çok önemli. İki aday da uzun yıllar sonra eski sporcuları ekiplerine dahil ettiler. Bu çok öenmli bir gelişme. İkisinin de kısa ve orta vadeli projeleri var. Ancak burada öne çıkan transferle sorunları çzzme ne kadar faydalı olur şüpheli. Ben Beşiktaş'ın tüm sezonlardaki transfer tablolarını dikkatle takip ediyorum. Her sezon en az 10 oyuncu gelmiş. Bunun yanı sıra ayrılan teknik direktörler de var. Yönetimin işi kolay değil. Her şeye rağmen Beşiktaş'a yakışan bir seçim olsun, kazanan Beşiktaş olsun. Her şey Beşiktaş için."