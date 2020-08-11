Show TV’nin beğeniyle izlenen dizisi, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'nun yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. Adalet savaşını İstanbul’da devam ettirecek Ramo’nun izleyicileri yeni bölümleri büyük bir merakla bekliyor.

RAMO İHANETE Mİ UĞRUYOR?

Yayınlanan ilk tanıtımda Sibel’in arkasından “Neden?” diye bağıran Ramo’nun zor bir durumda kaldığı anlaşılıyor. Küllerinden yeniden doğmak için büyük bir savaşa giren Ramo en zirvedeki isimle mücadele etmeye hazırlanıyor.

İzleyicilerinin merakla beklediği Ramo, yeni sezonuyla Eylül’de Show TV'de!