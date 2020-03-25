25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çarpıcı gelişmelerin yaşandığı bölümün final sahnesinde Ramo’nun ailesi, sevdikleri, aşkı, mahallesi kısacası her şeyi tehdit altına girdi. Polis’in mahalleye baskın yapmasıyla etrafı kuşatılan Ramo sevdiği kadın Sibel’le birlikte kaçmaya çalıştı. Ancak Neco tarafından tuzağa düşürülen Sibel her şeyden habersizdi. Kaçmaya çalışan Ramo ve Sibel'in önlerine Süleyman ve Neco çıktı.
İzleyicilerden tam not alan Ramo, ABC1 20+'da 5.22 izlenme oranı (rating),9.43 izlenme payı (share),AB’de 4.16 izlenme oranı (rating),8.29 izlenme payı (share),Total’de 6.26 izlenme oranı (rating),11.86 izlenme payı (share) elde etti.
İşte o anlar;
Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar verdi. Ancak buna müsaade etmek istemeyen Süleyman, içeriye gönderdiği avukatıyla onu ele vermemesi karşılığında Alpay’ı koruyacağını söyledi. Ramo’nun mekanında şarkıcı olarak çalışan Meryem’in aslında polis ve Ramo’ların içine sızmaya çalışan bir muhbir olduğu gerçeği izleyenleri şaşırttı.
Meryem, Ramo'nun arkasından iş çeviriyor;
YAVUZ, FİDAN'A AİLESİNİ ANLATTI!
Yavuz’u bir kadın ve kız çocuğuyla gören ve gördüklerini yanlış anlayan Fidan, Yavuz’un geçmişine bir adım daha yaklaştı. Yavuz, karısını kaybettiğini ve yanındaki kadının kızının teyzesi olduğunu söylediğinde Fidan, verdiği sert tepkiden dolayı mahcubiyet duydu.
Sibel ve Ramo boşanmayacaklarını ve artık yeni bir yuvalarını olduğunu aile üyelerine söyledi. Fatoş’un hamileliğine çok sevinen Boz, Fatoş ve Neco’nun boşanma işlemlerini hızlandırmak istedi. Neco ile yüzleşen Boz, onun tuzağına düştü ve Fatoş’un beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.
RAMO İÇLERİNDEKİ KÖSTEBEĞİN PEŞİNE DÜŞTÜ!
Süleyman’ın her adımını önceden haber aldığını anlayan Ramo, içlerindeki köstebeği ortaya çıkarmaya çalıştı ve onu bulmak için zekice bir plan yaptı. Şüphelendiği Doğan ve Şahin’e Alpay’ı yok etme planından bahsetti. Polise her şeyi anlatan Alpay, Süleyman’ı korurken Ramo’yu öne sürdü.
Ramo ise Süleyman’dan aldığı bilgileri Alpay’a taşıyan avukatı zor durumda bırakacak görüntülere ulaştı ve avukatı kullanarak Alpay’ın tutulduğu yeri bulmaya çalıştı. Polis tarafından izlenen Ramo için zaman daralıyordu.
Ramo köstebek avında;
Ramo, Alpay'ın avukatını hedef alıyor;
Ramo, Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!
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