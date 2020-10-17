Ramo büyük tehlikede!

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Kürşat'a paralarını Cihangir'in emriyle aldığını ve bütün parayı yakmadığını söyleyen Ramo, Kürşat'ı yanına çekmeyi başardı. Kürşat'a paralarının yerini gösteren Ramo, karşılığında da Cihangir'in kara paraları nasıl akladığını öğrendi. Tam bu anlarda ise beklenmedik bir saldırı her şeyi alt üst etti. Kürşat, Cihangir'i cezaevine sokacak şifreyi söylerken vuruldu. Yapılan saldırıda Ramo da vurulurken, Hasan'ı da adamlar zorla götürdü. Çatışmanın yaşandığı final anlarında gerilim giderek tırmanırken "Ramo ve Hasan nasıl kurtulacak?" sorusu şimdiden büyük merak konusu oldu.

İşte o anlar;





SOSYAL MEDYA #CANBORCU DEDİ!

Ramo, dün akşam yayınlanan 16. bölümüyle ABC1 20+'da 4.73 izlenme oranı (rating),11.59 izlenme payı (share),AB'de 2.97 izlenme oranı (rating),7.49 izlenme payı (share),Total'de 4.93 izlenme oranı (rating),12.59 izlenme payı (share) elde etti. Merakla beklenen bölümün başlamasıyla #CanBorcu etiketi uzun süre sosyal medyada konuşuldu.

KÜRŞAT, RAMO VE AİLESİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ!

Kürşat'ın paralarını almayı başaran Ramo'yu ve ailesini büyük bir tehlike bekliyordu. Kürşat büyük bir öfkeyle Ramo ve ailesinin peşine düştü. Ramo'nun ailesini bu beladan kurtarması için zamanı kısıtlıydı.



"Koş Ramo koş..."





NEHİR, RAMO'YU BİR KEZ DAHA KURTARDI!



Kürşat, tüm gücüyle Ramo'yu ararken Ramo'nun kağıt toplayıcılarının mekanında olduğu haberi geldi. Ramo'yu öldürmek için adamlar harekete geçerken, Sibel'den aldığı bilgiyle Nehir, Ramo'yu uyarmaya geldi. Ramo, tüm adamları indirdikten sonra Nehir'i de alarak oradan uzaklaştı.

Nehir, Ramo'yu uyarıyor;

RAMO, KÜRŞAT'IN KARŞISINA ÇIKTI!

Kürşat, tüm İstanbul'da aradığı Ramo'yu hiç beklemediği bir anda karşısında buldu. Ramo, Kürşat'a her şeyi Cihangir'in yaptırdığını ve paraların hepsini yakmadığını söyledi. Ramo'nun bu cesur hamlesi Cihangir'in hiç beklemediği bir şeydi. Tüm söylediklerinin doğru olduğunu ispatlayan Ramo böylelikle Kürşat'ı kendi tarafına çekmeyi başardı. Üstelik onunla birlikte masada oturan diğer ortaklar da artık Cihangir'e karşı olacaktı.

"Tabutunu da getirseydin!"

RAMO'NUN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun 17. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ramo, peşindeki ölüm tehlikesinden kurtulmaya çalışırken Doğu'nun silah çekmesiyle ikili arasındaki gerilim giderek tırmanıyor.

İşte Ramo'nun 17. Bölüm Tanıtımı:

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!