Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecan fırtınası olan dizisi Ramo, 26. yeni bölümüyle izleyicisin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde heyecan doruğa çıkacak. İşte Ramo 26. yeni bölüm ön izlemesi...
RAMO 26. BÖLÜM ÖN-İZLEME
"YAPTIKLARIM, YAPACAKLARIMIN TEMİNATIDIR!"
Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo’nun yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Ramo'nun, Cihangir'e rest çektiği çarpıcı sahnede düşmanlığın evlilikle biteceğini söylemesi dikkat çekiyor.
RAMO’DA NELER OLDU?
Fidan'ın katilinin Yavuz olduğunu öğrenen Ramo ve ailesi, hiç vakit kaybetmeden Yavuz'un peşine düştü. Ramo'nun, Çilingir'e gitmeye karar vermesi ise Yavuz'u iyice köşeye sıkıştırdı. Ramo, Çilingir'den Yavuz'u yakalaması isteyince İstanbul'un her yerine üzerinde çarpı işaretiyle Yavuz'un fotoğrafı gönderildi.
Ancak bunun karşılığında Çilingir, Yavuz'u bulmasının karşılığında Ramo'dan bir suikast gerçekleştirmesini istedi. Çilingir'in kurallarını kabul eden Ramo'nun ise aslında planı, hem Yavuz'u yakalamak hem de Çilingir'in düzenini bozmaktı.
Çilingir'den Yavuz'un yerini öğrenen Ramo, hemen harekete geçti. Yavuz'u arabayla kovalayan Ramo'nun takibi ise yoldaki bir barikatla son buldu ve barikatın arkasından ateş edilmesi sonucu Yavuz'un arabası havaya uçtu. Beklenmedik bu saldırı sonucu arabanın patlamasıyla Yavuz'un öldüğü düşünüldü ancak finalde hayatta olduğunun ortaya çıkması ters köşe yaparak herkesi şoke etti.
Yavuz'un aracı patladıktan sonra Ramo, halasını kaybettiği yere gelirken, o anlarda Ramo'yu takip eden birinin olduğunun görülmesi akıllarda soru işareti oluşturdu. Oğlunun intikamını isteyen Vasili'nin babası ise tehditler savururken, Yavuz'un onun yanına gelmesi şimdiden gelecek bölümde ikilinin yapacakları konusunda büyük merak uyandırdı.
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