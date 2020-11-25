Ramo dizisi 21. son bölümü ile büyük heyecana sahne olmuştu. Merakla beklenen Ramo 22. yeni bölüm öncesi ise 2. fragman yayınlandı..

"SENİN İÇİN..."

Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo’nun 22. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Ramo'nun Sibel hakkındaki gerçeği öğrendiği tanıtımda ikili arasında büyük yüzleşme gerçekleşiyor.

RAMO’DA 22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cihangir, Ramo’nun hayatını bağışlamayı düşünmüyordur ama Cihangir’in de üstündeki adamlar, Ramo’yu öyle erkenden kaybetmek istemezler. Ne de olsa yıllardır aradıkları düşman olan Sarraf’ı Ramo getirmiştir onlara.

Ramo, yaşam hakkını bir şartla kazanır; başka birini öldürmek. Ramo’dan öyle birini öldürmesini isterler ki, bunu vicdanen de fikren de yapması mümkün değildir.

Sibel de Ramo’ya kurulan bu tuzağı öğrenir ve ona yardım etmek ister. Sibel, Ramo’ya yardım etmek isterken kendi başını belaya sokacaktır.



RAMO 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

RAMO 22. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

RAMO 21. SON BÖLÜM İZLE