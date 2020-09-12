Show TV’nin beğeniyle izlenen dizisi, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği RAMO’nun yeni sezonu seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Adalet mücadelesinde en zirveye savaş açan Ramo’nun yeni hikayesi 18 Eylül Cuma günü başlıyor! Merakla beklenen diziden yeni tanıtım yayınlandı.

"CİHANGİR BEY RAMO'NUN İNFAZ EMRİNİ VERDİ!"

Büyük hesaplaşma için Cihangir’in karşısına çıkmaya hazırlanan Ramo’nun hapisten çıktığından haberdar olan Cihangir, Ramo için infaz emrini veriyor.

Ramo yeni sezonuyla 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!