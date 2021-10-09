Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Rami Malek: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim! Çalan telefon hayatını değiştirdi - Magazin haberleri

Rami Malek: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim!

Rami Malek, oyuncu olmak için pizza kuryeliği yaptığı dönemde yiyecek kutularına kendi fotoğraflarını sıkıştırdığını itiraf etti. "Kaybedecek bir şeyim yoktu" diyen Amerikalı oyuncu ve yapımcı, sonunda çalan telefonla hayatının değiştiğini anlattı

09.10.2021 - 14:12 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Şu sıralar Daniel Craig ile birlikte rol aldığı yeni James Bond filmi "No Time To Die" ile gündemde olan Rami Malek (40), James Corden'ın programına konuk oldu.

  • Samimi açıklamalarda bulunan Malek, 20'li yaşlarındayken pizza kuryesi olarak çalıştığını ama hayalinin oyunculuk olduğunu dile getirdi. Bilinmeyenlerini anlatan oyuncu, keşfedilmek için tercih ettiği ilginç yöntemi de seyircilerle paylaştı.

  • Eski yıllara dönen Rami Malek, dağıtımını yaptığı pizza kutularına, çektirdiği ve toplu halde bastırdığı fotoğraflarını da iliştirdiğini anlattı.

  • Malek, uzun süre bu fotoğraflara hiçbir geri dönüş alamadığını da belirtti. Bu ısrarını sürdürdüğünü ifade eden ünlü oyuncu, "Kaybedecek bir şeyim yoktu." ifadelerini kullandı.

  • Rami Malek, ucuza geldiği için 500 tane bastırdığı bu fotoğrafların 420 tanesinin de kendisinde olduğunu belirtti. Uzun süre kimsenin kendisini aramadığını belirten Malek, sonunda bir reklam filmi için arandığını da sözlerine ekledi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.