Kaliforniya'daki Los Angeles'ta doğup, Mısırlı göçmen ebeveynleri olan Malek, Indiana'daki Evansville Üniversitesi'nde tiyatro okudu.

Oyunculuk kariyerine sitcom dizisi "The War at Home" (2005–2007), "The Pacific" (2010) ve "Müzede Bir Gece üçlemesi" (2006–2014) dahil olmak üzere film ve televizyonda yardımcı rollerde oynayarak başladı.