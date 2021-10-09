ÇALAN TELEFON HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Ünlü aktör, kendisini arayan cast direktörü kadına bir görüşme ya da oyuncu seçimine katılmak için ısrar ettiğini anlattı. Onu arayan Mara Casey ile daha sonra da bir süre çalışan Malek, o ilk görüşmede Casey'e Warner Bross stüdyolarına 15 dakika uzaklıkta olduğunu söylediğini ifade etti.