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        Haberler Gündem İstanbul Rami'de yarın "Astronomi Şenliği" düzenlenecek | Son dakika haberleri

        Rami Kütüphanesi'nde yarın "Astronomi Şenliği" düzenlenecek

        Türk astronomi bilginleri Ali Kuşçu ve Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına, "Rami Astronomi Şenliği: Yeryüzünden Gökyüzüne İstanbul" etkinliği gerçekleştirilecek. Gökyüzü ve uzaya dair merak uyandıran 50'ye yakın etkinliğin düzenleneceği şenlikte, çocuklara yönelik atölyeler, seminerler ve film gösterimleri yapılacak. Şenliğe katılım için Rami Kütüphanesi'nin etkinlik sayfasından kayıt yaptırmak gerekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:00 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:00
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        Rami'de yarın "Astronomi Şenliği" düzenlenecek
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        Türk astronomi bilginleri Ali Kuşçu ve Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına, "Rami Astronomi Şenliği: Yeryüzünden Gökyüzüne İstanbul" etkinliği gerçekleştirilecek.

        İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle yarın Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek şenlik, bilim ve astronomi meraklılarını bir araya getirecek.

        50'YE YAKIN ETKİNLİK

        Gökyüzü ve uzaya dair merak uyandıran 50'ye yakın etkinliğin düzenleneceği şenlikte, çocuklara yönelik atölyeler, seminerler ve film gösterimleri yapılacak.

        UZAY TEMALI SERGİLER

        Astronomi ve uzay temalı sergiler, uzman astronomlarla paneller ve söyleşiler ile bilimsel ve eğitsel paneller de programda çocuklarla buluşacak.

        KAYIT YAPTIRMAK GEREKİYOR

        Şenliğe katılım için Rami Kütüphanesi'nin etkinlik sayfasından kayıt yaptırmak gerekiyor.

        Geçmişi 18. yüzyılın ortalarına dek uzanan Rami Kışlası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan, aslına uygun restorasyon ve renovasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Rami Kütüphanesi olarak yeniden hayat buldu.

        Etkinliklere ilişkin detaylı bilgiye "https://ramikutuphanesi.gov.tr" adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

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