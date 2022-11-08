11 ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Huzur ve bereket ayı olarak nitelenen Ramazan ayı tarihleri birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet dini günler takvimini yayınlanmasıyla Ramazan Bayramı tarihleri açıklık kazandı. Peki Ramazan ne zaman başlıyor, 2023 Ramazan Bayramı hangi tarihte? İşte Diyanet ile dini günler takvimi...