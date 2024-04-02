Ramazan'ın 23. günü için iftar menüsü: Fellah köfte ve Akdeniz lezzetleri!

Hazırlanışı:

Fasulyeleri 1 gece önceden ıslattıktan sonra düdüklü tencereye alın. Üzerini kaplayacak kadar su ekleyin ve yaklaşık 10 dakika haşlayın. Tarator sosu için haşlanmış fasulyelerden 3 yemek kaşığı alın ve bir çatalla ezin. Bu sos, karışımın bağlayıcısı olacaktır. Tahini, sirkeyi, limon suyunu, baharatları ve rendelenmiş sarımsağı ekleyerek bir mikser veya robottan geçirin. İhtiyaç duyarsanız, karışımın kıvamını ayarlamak için haşlanmış fasulyelerin suyundan ekleyebilirsiniz. Sosunuzun kıvamı boza gibi biraz daha ince olmalıdır.

Hazırladığınız sosu haşlanmış fasulyelere ekleyin ve iyice karıştırın. Soğanları yarı ay şeklinde doğrayın ve domatesleri küp şeklinde keserek ayrı bir kaseye alın. Karışıma bulanmış fasulyeleri servis tabağına aktarın. Üzerine domates ve maydanozları yerleştirin.

Doğranmış soğanları ve dilimlenmiş yumurtaları ekledikten sonra maydanozla süsleyin. Üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirin.