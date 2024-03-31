Ramazan'ın 21. gününe özel iftar menüsü: Ege mutfağından tarifler!

Hazırlanışı:

Börülceleri akşamdan ıslayın. Akşamdan ısladığınız börülceleri yıkayın ve üzerini geçecek kadar su koyun biraz haşlayın. Sonra suyu tekrar süzün. Bir kez de limonlu su içerisinde 20 dakika haşlayın. Turşu ve biberleri küp küp doğrayın. Maydanoz, dereotu ve soğanı ince ince kıyın.

Tüm malzemeleri börülceyle harmanlayın. Bir kap içerisinde karıştırdığınız, limon suyu, zeytinyağı, tuzu ve sumağı börülce karışımının içerisine döküp sunuyoruz.