Ramazan'ın 19. günü için iftar menüsü: Dalyan köfte ve patates püresi!

Hazırlanışı:

Önce köfte yapımı için yukarıda saydığımız tüm malzemeleri yoğurma kabına alın. Dağılmasına mani olmak için köfteyi iyice yoğurun. Yoğurduğunuz köfteyi birkaç saat dolapta dinlendirin. İç harç için garnitür kullanabilirsiniz.

Tezgaha tepsi büyüklüğünde yağlı kağıdı yerleştirin. Üzerine köfte harcını koyarak ikinci yağlı kâğıdı da üzerine yerleştirin ve kapatın. Oklava yardımı ile 1 cm kalınlığında açın.

Köftenin kenar tarafına iç harcımızı yerleştirdikten sonra rulo yapın. Yalnız rulonun sıkı olması gerekiyor. Üzerine yumurta akını sürdükten sonra tekrar yağlı kâğıda sarıp üzerini de alüminyum folyoyla kaplayın.

Daha önceden ısıtılmış 200 derece olan fırına yerleştirin. Pişmesi için 40-50 dakika yeterli olacaktır. Köfte fırında pişerken üzerinin sosu için bir tencereye 1 ya da 2 yemek kaşığı zeytinyağını koyarak salçasını ilave edin. 1 veya 2 dakika kadar kavurduktan sonra üzerine bir su bardağı su ilave edin 5 ya da 6 dakika daha kaynatın.

Pişmekte olan köfteyi kontrol ettikten sonra eğer pişmiş ise üzerine sosunu döküp tekrar fırına verin.10 dakika kadar kalması yeterlidir. Sos arzuya göre konmasa da olur.