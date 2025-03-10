Ramazan ayı idrak edilmeye devam edilirken, Ramazan Bayramı tarihleri de araştırılmaya başlandı. Akraba ziyareti yapmak ve dinlenmek isteyenler bayram tatilinin kaç gün olacağını ve hangi günlere tekabül ettiğini merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek?