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        Haberler Bilgi Gündem Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, ayın kaçında, hangi güne denk geliyor, bayram tatili kaç gün, 9 gün olur mu?

        Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, bayram tatili kaç gün?

        Ramazan ayının gelmesiyle beraber tüm dünyada Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirmeye devam ediyor. Öte yandan, tarih açısında bayramın 9 gün olup olmayacağı da merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 13:41 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:41
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        • 1

          Ramazan ayı idrak edilmeye devam edilirken, Ramazan Bayramı tarihleri de araştırılmaya başlandı. Akraba ziyareti yapmak ve dinlenmek isteyenler bayram tatilinin kaç gün olacağını ve hangi günlere tekabül ettiğini merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek?

        • 2

          2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          2025 dini günler takvimine göre, önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarih belli oldu.

          Buna göre; Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

        • 3

          2025 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ VE DENK GELDİĞİ GÜNLER

          - Arife günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)

          - Ramazan Bayramı birinci gün: 30 Mart 2025 Pazar

          - Ramazan Bayramı ikinci gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

          - Ramazan Bayramı üçüncü gün: 1 Nisan 2025 Salı

        • 4

          RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

          2025 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Buna göre; 29 Mart Cumartesi günü öğlen 13.00 itibarıyla yarım gün resmî tatil olacak.

          Önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar toplam 3,5 gün bayram tatili yapacak.

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