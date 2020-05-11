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Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? soruları, Ramazan ayını idrak ettiğimiz bu günlerde soruluyor. 24 Nisan'da başlayan Ramazan ayının sona ermesiyle İslam alemi Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. İşte Diyanet İşleri takvimi 2020 Ramazan Bayramı tarihi

11.05.2020 - 15:50 | Güncelleme: ABONE OL
ramazan bayramı

Ramazan Bayramı tarihinin ayın kaçına denk geldiği, 2020 Ramazan ayını oruçlarla idrak ettiğimiz bu günlerde gündemde. Tutulacak 30 günlük orucun ardından İslam dünyası Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. Koronavirüs gölgesinde geçen Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı'nda da koronavirüs tehdidinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020

24 Nisan'da başlayan Ramazan ayında son oruç, 23 Mayıs'ta tutulacak. 23 Mayıs'ta yapılacak son iftarın ardından 24 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek.

23 Mayıs 2020 Cumartesi Ramazan Bayramı arefesi

24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramı 1. gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. gün

26 Mayıs 2020 Salı Ramazan Bayramı 3. gün

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ORUÇ TUTULUR MU?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrimen mekruhtur (Mevsıli, el-İhtiyar, I, 395-396; İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.),teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhari, Savm, 66-67; Ebu Davud, Savm, 49).

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın ardından Zilhicce ayında Kurban Bayramı idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz Cuma günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

30 Temmuz 2020 Perşembe Kurban Bayramı arefesi

31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı 1. gün

1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı 2. gün

2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı 3. gün

3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün

DİYANET 2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1441

26

OCAK-2020

PAZAR

........

1

RECEB

1441

25

ŞUBAT-2020

SALI

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3

RECEB

1441

27

ŞUBAT-2020

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1441

21

MART-2020

CUMARTESİ

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1441

25

MART-2020

ÇARŞAMBA

...........

14

ŞABAN

1441

07

NİSAN-2020

SALI

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1441

24

NİSAN-2020

CUMA

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1441

19

MAYIS-2020

SALI

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1441

23

MAYIS-2020

CUMARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1441

24

MAYIS-2020

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1441

25

MAYIS-2020

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1441

26

MAYIS-2020

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1441

22

HAZİRAN-2020

PAZARTESİ

........

1

ZİLHİCCE

1441

22

TEMMUZ-2020

ÇARŞAMBA

........

9

ZİLHİCCE

1441

30

TEMMUZ-2020

PERŞEMBE

AREFE

10

ZİLHİCCE

1441

31

TEMMUZ-2020

CUMA

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1441

01

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1441

02

AĞUSTOS-2020

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1441

03

AĞUSTOS-2020

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1442

20

AĞUSTOS-2020

PERŞEMBE

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1442

29

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1442

18

EYLÜL-2020

CUMA

........

1

R.EVVEL

1442

18

EKİM-2020

PAZAR

........

11

R.EVVEL

1442

28

EKİM-2020

ÇARŞAMBA

MEVLİD KANDİLİ

1

R.AHİR

1442

16

KASIM-2020

PAZARTESİ

........

1

C.EVVEL

1442

16

ARALIK-2020

ÇARŞAMBA

........

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Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı ne zaman?

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