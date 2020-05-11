Ramazan Bayramı tarihinin ayın kaçına denk geldiği, 2020 Ramazan ayını oruçlarla idrak ettiğimiz bu günlerde gündemde. Tutulacak 30 günlük orucun ardından İslam dünyası Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. Koronavirüs gölgesinde geçen Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı'nda da koronavirüs tehdidinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020

24 Nisan'da başlayan Ramazan ayında son oruç, 23 Mayıs'ta tutulacak. 23 Mayıs'ta yapılacak son iftarın ardından 24 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek.

23 Mayıs 2020 Cumartesi Ramazan Bayramı arefesi

24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramı 1. gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. gün

26 Mayıs 2020 Salı Ramazan Bayramı 3. gün

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ORUÇ TUTULUR MU?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrimen mekruhtur (Mevsıli, el-İhtiyar, I, 395-396; İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.),teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhari, Savm, 66-67; Ebu Davud, Savm, 49).

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın ardından Zilhicce ayında Kurban Bayramı idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz Cuma günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

30 Temmuz 2020 Perşembe Kurban Bayramı arefesi

31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı 1. gün

1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı 2. gün

2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı 3. gün

3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün

DİYANET 2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.AHİR 1441 26 OCAK-2020 PAZAR ........ 1 RECEB 1441 25 ŞUBAT-2020 SALI ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 3 RECEB 1441 27 ŞUBAT-2020 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ 26 RECEB 1441 21 MART-2020 CUMARTESİ MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1441 25 MART-2020 ÇARŞAMBA ........... 14 ŞABAN 1441 07 NİSAN-2020 SALI BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1441 24 NİSAN-2020 CUMA RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1441 19 MAYIS-2020 SALI KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1441 23 MAYIS-2020 CUMARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1441 24 MAYIS-2020 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1441 25 MAYIS-2020 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1441 26 MAYIS-2020 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1441 22 HAZİRAN-2020 PAZARTESİ ........ 1 ZİLHİCCE 1441 22 TEMMUZ-2020 ÇARŞAMBA ........ 9 ZİLHİCCE 1441 30 TEMMUZ-2020 PERŞEMBE AREFE 10 ZİLHİCCE 1441 31 TEMMUZ-2020 CUMA KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1441 01 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1441 02 AĞUSTOS-2020 PAZAR KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1441 03 AĞUSTOS-2020 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1442 20 AĞUSTOS-2020 PERŞEMBE HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1442 29 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1442 18 EYLÜL-2020 CUMA ........ 1 R.EVVEL 1442 18 EKİM-2020 PAZAR ........ 11 R.EVVEL 1442 28 EKİM-2020 ÇARŞAMBA MEVLİD KANDİLİ 1 R.AHİR 1442 16 KASIM-2020 PAZARTESİ ........ 1 C.EVVEL 1442 16 ARALIK-2020 ÇARŞAMBA ........