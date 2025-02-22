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        Haberler Ramazan Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama! Ramazan ayında bu yıl kaç gün oruç tutulacak?

        Ramazan ayında bu yıl 29 gün oruç tutulacak

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 19:10 Güncelleme: 22.02.2025 - 19:20
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        Ramazan bu yıl 29 gün sürecek
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        On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

        Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek.

        Ramazan Bayramı ise 30 Mart'ta başlayacak.

        Din İşleri Yüksek Kurulunca bu yıl fitre miktarı 180 lira olarak belirlendi.

        "Ramazanda ihtiyaç sahiplerine öncelik verilmesi gerekir"

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halit Çalış, AA muhabirine, Müslümanların sevinç ve heyecanla beklediği zaman dilimlerinin başında ramazanın geldiğini söyledi.

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        Ramazanın her anının bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirten Çalış, Müslümanların ramazan boyunca evlerinde iftar verme çabasını yaygınlaştırmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

        Çalış, "Hiç şüphesiz ramazanda ihtiyaç sahiplerine öncelik verilmesi gerekir. Ayrıca akrabalarımızı da ihmal etmemeliyiz." dedi.

        Ramazanın aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ayı olduğunu anımsatan Çalış, bu ayda Kur'an ile daha fazla hemhal olunmasının önemine dikkati çekti.

        "Hicri takvim 10-11 gün daha kısa olduğu için oruç bazen 29 gün olarak tutulur"

        Dini ibadetlerin zaman dilimlerinin belirlenmesinde hicri takvimin esas alındığına dikkati çeken Çalış, "Orucun başlangıcı ve bitişi ramazan ayında olur. Ramazan ayı da hicri takvimde yer alan aylardan birisidir. Aynı zamanda ay takvimi olan hicri takvim, miladi takvime göre 10-11 gün kısadır. Bu yüzden bir yıl 354 gündür. Böyle olunca ramazan ayı her yıl 10-11 gün daha erkene gelir. Dolayısıyla ramazan orucunun bazen 29, bazen 30 gün olarak tutulması bundan kaynaklanır." bilgisini paylaştı.

        Müslümanların ramazanda infaklarını artırması gerektiğini belirten Çalış, "Yeryüzünde nice insanımız kan ve gözyaşı içerisinde zulüm altında inliyor, açlık ve sefaletle pençeleşiyor. Bu yüzden ramazan ayında artırdığımız zekat ve infaklarımızı yıl içinde de sürdürmemiz gerekir. Böyle bir tablo varken konforlu bir hayat süremeyiz." diye konuştu.

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        #ramazan ayı
        #Ramazan ayı 29 gün
        #haberler
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