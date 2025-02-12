THY, Pegasus ve AJet Ramazan ayına özel indirimli bilet kampanyası başlattı!
Türk Hava Yolları, Pegasus ve AJet, Ramazan ayına özel indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanyadan bilet alan yolcular, Mart ayı içerisinde Türkiye'nin farklı noktalarına seyahat edebilecek. İşte, Ramazan ayına özel bilet kampanyaları...
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Ramazan ayının yaklaşmasıyla Pegasus, Türk Hava Yolları ve AJet indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya dahilinde bilet alan yolcular, Ramazan ayı boyunca seyahat edebilecek. İşte, Ramazan ayına özel indirimli uçak bileti kampanyaları...
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AJET'TEN RAMAZAN KAMPANYASI!
AJet başlattığı Ramazan kampanyası ile yurt içi biletlerini 699 TL'den satışa çıkardı. Kampanya 12-13 Şubat tarihlerinde geçerli.
AJET RAMAZAN KAMPANYASI DETAYLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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PEGASUS RAMAZAN'A ÖZEL İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI
Pegasus iki gün sürecek yurt içi indirimli bilet kampanyası başlattı. 11-12 Şubat tarihlerinde alınacak yurt içi biletlerinde fiyatlar 699 TL'den başlıyor.
PEGASUS RAMAZAN KAMPANYASI DETAYLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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THY RAMAZAN AYINA ÖZEL KAMPANYA BAŞLATTI
Türk Hava Yolları, Ramazan ayında geçerli olacak şekilde tek yönlü uçuşları 949 TL'den satışa çıkardı. Yolcular, 13 Şubat tarihine kadar bilet alabilir.