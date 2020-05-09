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Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet kuru soğan

3 adet havuç

2 adet patates

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı tam buğday unu

2 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

BROKOLİ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Brokoliyi çiçeklerine ayırın. Havucu, patatesi, soğanı küp şeklinde doğrayın. Sebzeleri geniş bir tencereye koyun ve üzerine sıcak su ekleyip pişirin. Tencereye tereyağı, unu koyun ve unun kokusu çıkana kadar kavurun. İçine sütü ilave edin. Daha sonra haşlanan sebzeleri suyu ile birlikte aktarın ve blender'dan geçirin, tuzunu, karabiberini ilave edip 1-2 dakika daha kaynatıp, ocaktan alın. Afiyet Olsun.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

PATLICAN KÖFTESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 adet közlenmiş patlıcan

2 adet haşlanmış patates

2 yumurta

1 soğan

Yarım demet maydanoz

Galeta unu

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

PATLICAN KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Közlenmiş patlıcanları küçük küçük doğrayın. Patates ve soğanı rendeleyin. Maydanozları ince ince kıyın. Bu aşamayı tamamladıktan sonra malzemeleri bir kaba alın. Üzerine yumurta kırın o sırada baharatlarını ve galeta ununu ekleyin. Köfte haline getirmek için yoğurun. Köfte kıvamına geldikten sonra elinizle şekil verip ister tavada ister fırında pişirebilirsiniz. Köfteleriniz hazır hale geldiğinde üzerine domates sosu ile taçlandırabilirsiniz.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

KEŞKÜL İÇİN MALZEMELER

6 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

1.5 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı buğday nişastası

6 yemek kaşığı toz badem

1 paket Hindistan cevizi

SERVİS İÇİN

Çiğ badem

Antep fıstığı

KEŞKÜL NASIL YAPILIR?

Süt, yumurta sarısı, toz şeker, buğday nişastası ve toz bademi derin bir tencereye aktarın. Malzemeleri ilk başta güzelce karıştırın. Ardından orta ateşte bir çırpıcı yardımıyla karıştırarak pişirin. Kaynamakta olan keşküle Hindistan cevizini ekleyin. Kıvam alan keşkülü kaselere aktarın. Üzerlerini çiğ badem ve Antep fıstığı ile süsledikten sonra keşkülleri soğumaya bırakın. Afiyet olsun.