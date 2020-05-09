Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...
İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ
BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
2 adet kuru soğan
3 adet havuç
2 adet patates
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı tam buğday unu
2 su bardağı süt
Tuz
Karabiber
BROKOLİ ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Brokoliyi çiçeklerine ayırın. Havucu, patatesi, soğanı küp şeklinde doğrayın. Sebzeleri geniş bir tencereye koyun ve üzerine sıcak su ekleyip pişirin. Tencereye tereyağı, unu koyun ve unun kokusu çıkana kadar kavurun. İçine sütü ilave edin. Daha sonra haşlanan sebzeleri suyu ile birlikte aktarın ve blender'dan geçirin, tuzunu, karabiberini ilave edip 1-2 dakika daha kaynatıp, ocaktan alın. Afiyet Olsun.
İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ
PATLICAN KÖFTESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
4 adet közlenmiş patlıcan
2 adet haşlanmış patates
2 yumurta
1 soğan
Yarım demet maydanoz
Galeta unu
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
PATLICAN KÖFTESİ NASIL YAPILIR?
Közlenmiş patlıcanları küçük küçük doğrayın. Patates ve soğanı rendeleyin. Maydanozları ince ince kıyın. Bu aşamayı tamamladıktan sonra malzemeleri bir kaba alın. Üzerine yumurta kırın o sırada baharatlarını ve galeta ununu ekleyin. Köfte haline getirmek için yoğurun. Köfte kıvamına geldikten sonra elinizle şekil verip ister tavada ister fırında pişirebilirsiniz. Köfteleriniz hazır hale geldiğinde üzerine domates sosu ile taçlandırabilirsiniz.
İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ
KEŞKÜL İÇİN MALZEMELER
6 su bardağı süt
1 adet yumurta sarısı
1.5 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı buğday nişastası
6 yemek kaşığı toz badem
1 paket Hindistan cevizi
SERVİS İÇİN
Çiğ badem
Antep fıstığı
KEŞKÜL NASIL YAPILIR?
Süt, yumurta sarısı, toz şeker, buğday nişastası ve toz bademi derin bir tencereye aktarın. Malzemeleri ilk başta güzelce karıştırın. Ardından orta ateşte bir çırpıcı yardımıyla karıştırarak pişirin. Kaynamakta olan keşküle Hindistan cevizini ekleyin. Kıvam alan keşkülü kaselere aktarın. Üzerlerini çiğ badem ve Antep fıstığı ile süsledikten sonra keşkülleri soğumaya bırakın. Afiyet olsun.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!