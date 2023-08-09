Rakamlar "Yok artık" dedirtti: İşte dünyanın en yüksek hasılatlı konserleri!
Bu yılın dünya turneleri halen devam ediyor. Konserlerin bütçeleri ise dudak uçuklatan cinsten… Özellikle şu dönemlerde ünlü isimlerin konser biletlerine binlerce dolar harcamak gerekiyor. Türkiye için ise binlerce TL… Peki, biletlerin bu kadar pahalı olduğu konserlerde sanatçılar ne kadar kazanıyor? İşte dünyanın en çok hasılat elde edildiği konserleri…
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Elton John - Farewell Yellow Brick Road (2018-20, 2022-23)
Listenin en başında rekorlara imza atan Elton John yer alıyor. Dünyanın “En çok kazanan solo şarkıcı” unvanına sahip olan isim turne sırasında 1.98 milyar dolar kazandı ve toplam hasılatı 939.1 milyon dolar.
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Ed Sheeran - The ÷ (Divide) (2017-19)
2019 yılında hasılat listesinde U2’nun rekorunu kıran Ed Sheeran, turnesi kapsamında 9 milyon bilet sattı ve toplamda 776 milyon dolar kazanç sağladı.
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U2 - U2 360° (2009-11)
İlklere imza atan grup turnesiyle 736 milyon dolar kazanç elde etti.
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Coldplay - Music of the Spheres World (2022-23)
2022 yılında başladığı turnesiyle 107 farklı konser veren Coldplay listede 617.8 milyon dolarlık hasılat ile ikinci kez yer aldı.
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Harry Styles - Love on Tour (2021-23)
2021 yılında başladığı turnesini geçtiğimiz günlerde tamamlayan One Direction grubunun eski solistlerinden Harry Styles, bu tur içerisinde 5 milyon izleyiciye ulaştı ve 617.3 milyon dolar hasılat yaptı.
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Guns N' Roses - Not in This Lifetime... (2016-19)
Bu turneden dünyaca ünlü grup 584 milyon dolar kazanç sağladı.
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The Rolling Stones - A Bigger Bang (2005-07)
Grup ikinci kez listede yer alıyor. Bu sefer A Bigger Bang turnesiyle 558 milyon dolar hasılat yapılmış.
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The Rolling Stones - No Filter (2017-19, 2021)
Az sayıda konser yapmasına rağmen dünyanın en çok hasılatı olan konserleri listesine The Rolling Stones No Filter turnesi ile katıldı. Bir konserlerinden 11 milyon dolar kazanan grup, toplamda 547 milyon dolar hasılat yaptı.
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Coldplay A Head Full of Dreams (2016-17)
Beş yıl ara verdikten sonra dünya turnesine çıkan ünlü grup Coldplay turnede 5.4 milyon izleyici tarafından izlendi ve kazancı 524 milyon dolar oldu.
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Roger Waters - The Wall Live (2010-13)
The Wall albümünün turnesi toplam 4.1 milyon izleyici tarafından izlendi. Kazanç ise 459 milyon dolar oldu.