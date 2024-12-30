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        Haberler Magazin Rafet El Roman'dan, Hadise ve Gülşen'e eleştiri - Magazin haberleri

        Rafet El Roman'dan, Hadise ve Gülşen'e eleştiri

        Rafet El Roman, Hadise ile Gülşen'in sahne kıyafetlerini eleştirerek "Ne yapmaya çalışıyor bunlar" şeklinde yorumda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 13:39 Güncelleme: 30.12.2024 - 14:06
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        "Ne yapmaya çalışıyor bunlar?"
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        Rafet El Roman, kadın meslektaşları Gülşen ile Hadise'nin sahne kıyafetleri hakkında yorumda bulundu.

        Rafet El Roman, Gülşen ile Hadise'nin sahne kıyafetlerini eleştirdi.

        Hadise

        Rafet El Roman; "Gülşen ile Hadise’nin transparan kıyafetleri bana fazla geliyor. Denk gelince, 'Ne yapmaya çalışıyor bunlar?' şeklinde söyleniyorum ama onları çok severim, sahne insanları ne giydiklerini bilirler" ifadelerini kullandı.

        Gülşen

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        #gülşen
        #hadise
        #Rafet El Roman

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