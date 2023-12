'Rafadan Tayfa: Hayrimatör'ün galası gerçekleştirildi

'Rafadan Tayfa: Hayrimatör'ün Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen galasına; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Nuri Ersoy, animasyon filmlerini önemsediklerini belirterek, "Animasyon filmlerinin dijital dünyada, görsel ve işitsel medyada pasta payı her geçen gün artarak devam ediyor. Dünya genelinde yüzde 25'lere varan bir pasta payı var. 2023'te Türkiye'de 12'si yerli 63 tane animasyon film gösterime girdi. Bunların da pasta payı yüzde 32 - 33 seviyelerine kadar çıktı" dedi.

Mehmet Nuri Ersoy, animasyon türünde yerli yapımların izlenme oranının yabancı filmlere göre daha yüksek olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti; "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak animasyon filmlerinin, Türk kültürünün ve ahlaki değerlerinin küçük yaşta aşılanması açısından çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz. O açıdan da 2015'ten itibaren her sene artan oranlarla, uzun metrajlı animasyon filmlerine verdiğimiz destekleri arttırıyoruz. Yerli animasyon filmlerinin izlenme sayılarının her sene artarak devam etmesi de verdiğimiz desteğin yerini bulması açısından çok önemli. Bizi açıkçası mutlu ediyor. Bu vesileyle yerli yapımları tebrik ediyoruz."

"RAFADAN TAYFA KUŞAKLAR ARASINDA BİR KÖPRÜ"

Yapımcı ve yönetmen İsmail Fidan da Rafadan Tayfa'daki Hayri karakterinin Türkiye'nin en çok sevilen karakteri olduğuna vurgu yaparak şunları anlattı; "Biz animasyon alanında bütün rekorların sahibi bir yapım şirketi olarak göğsümüzde büyük bir gurur var. Tabii omuzlarımızda da büyük bir yük var. Bu da içeriğinde her harfini, görselde her karesini, müziğinde her notasını daha ileri bir noktaya taşımak. Gerçekten bu filmde biz animasyon kalitesinde çıtayı çok daha yukarılara çıkardık. Bugün Türkiye'de, dün tüm Avrupa'da arkadaşlarımızla buluştuk. 'Rafadan Tayfa' kuşaklar arasında bir köprü. O yüzden anne babaların da arkadaşlarımızla aynı heyecanı yaşayabileceği bir film."

Bu yıl vizyona giren 11'nci TRT ortak yapımı animasyon film "Rafadan Tayfa: Hayrimatör", Türkiye'deki tüm sinema salonlarında vizyona girerek döneminin lokasyon rekorunu kırdı.

'Rafadan Tayfa'nın son macerasını aktaracak filmin yönetmenliğini, serinin diğer üç filmini de yöneten İsmail Fidan üstlendi. Fidan, aynı zamanda filmin müziklerine de imza attı. Yapımın senaryosunu ise Arzu Yurtseven kaleme aldı.

Filmin konusu özetle şöyle: Uzaya çıkan en genç insan olarak oldukça popüler olan Hayri'nin 'Yüzyılın İcadı' olarak tanıttığı ve mühendislik harikası olarak tasarladığı 'Hayrimatör', Zobi'nin de desteğiyle çalıştırılır. Ancak bu kez de kötüler devreye girecektir. İcadı kötülerin ele geçirmesi halinde, tüm dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacaktır. Hayri, Kamil, Akın, Sevim, Hale ve Mert'i bu kez hiç olmadığı kadar zorlu bir görev beklemektedir.

