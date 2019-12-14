Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, MKE Ankaragücü maçına uzun bir süre sonra ideale yakın bir kadro ile çıktı. Terim, ligde son oynanan Paris Saint-Germain maçının 11’ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Sakatlıkları geçen Sofiane Feghouli ile Ryan Babel 11’de, Adem Büyük ise 21 kişilik kadroda yer aldı. Sakatlıkları devam eden Florin Andone ile Luyindama da kadroda bulunmuyor. Ayrıca kadroda Jean Michael Seri ile kadro dışı kalan Steven Nzonzi de yer almıyor.

Sarı-kırmızılıların Ankaragücü karşındaki 11’i Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Mario Lemina, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Radamel Falcao oldu.

Yedek kulübesindeki ise isimler ise; Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan Antalyalı ve Emre Mor.

FALCAO 74 GÜN SONRA 11'DE

Alanyaspor müsabakası ile birlikte sakatlığının ardından formasına kavuşan Radamel Falcao bu maçta 13 dakika, hafta içindeki Paris Saint-Germain karşılaşmasında da 29 dakika süre almıştı. Kolombiyalı golcü en son 11 çıktığı 1 Ekim’deki PSG maçının ardından Ankaragücü karşısında 74 gün sonra 11’de sahaya çıktı.