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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş itirafı - Çaykur Rizespor Haberleri

        Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş itirafı

        Beşiktaş'tan Çaykur Rizespor'a transfer olan Rachid Ghezzal, Siyah Beyazlılar'daki kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:28 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:28
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        Ghezzal'dan Beşiktaş itirafı!
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        Trendyol Süper Lig'in 16. sırasında yer alan Çaykur Rizespor'un Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

        "BEŞİKTAŞ'TA ÇOK MUTLUYDUM"

        Beşiktaş'taki şampiyonluk günlerini özleyip özlemediği sorusuna cevap veren Ghezzal, "Beşiktaş'taki o günler hafızama kazındı. Çok mutluydum orada. Bunların güzel hatıra olması çok iyi bir anı. Taraftarların nezdinde bu şekilde anılmak çok güzel bir duygu. Ama şu anda yüzde yüzümü Rizespor'a adadım." dedi.

        "GEÇEN SENE BEŞİKTAŞ'TA HUZURLU BİR ORTAM YAKALAYAMADIK"

        Sakatlığıyla ilgili konuşan Ghezzal, "Beşiktaş sağlık ekibiyle herhangi bir sıkıntı var diyemem. Ellerinden geleni yaptılar benim için. Geçen sene huzurlu bir ortam yakalayamadık. Çok fazla hoca değişti, benim fiziksel sıkıntılarım vardı. Takıma yardımcı olmak adına erken döndüm. Bu riski göze aldım ama bu risk ters tepti. Şu anda odak noktam hazır olmak ve maksimumu verebilmek." sözlerini sarf etti.

        Beşiktaş'tan sonra Rizespor tercihiyle ilgili de konuşan deneyimli futbolcu, "Buraya gelmemin sebebi İlhan Hoca ve onun oyun vizyonu. Şu ana kadar sadece oyunu sonuçlara yansıtmakta zorlandık. Sezonun henüz çok başı. Pozitif kalmak gerekiyor." cevabını verdi.

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