Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Pandemi dönemi verdikleri mücadele ile gönüllerde taht kuran sağlık çalışanlarından 26 yaşındaki Rabia Karakaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile 4 aydır hasta bakıcı Bilal Yılmaz tarafından taciz edilip, ölümle tehdit edildiğini duyurdu. Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları büyük destek gören genç kadın, Bilal Yılmaz hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, 6 yıl önce başladığı sağlık sektöründeki iş hayatında tek başına ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kadın olduğunu belirten Rabia Karakaya, "Fakat mayıs ayından beri saplantılı bir sapık tarafından taciz edilmekteyim. Sesimi duyurmak istiyorum. Erzurum da çalıştığım üniversite hastanesinde hasta bakıcı Bilal Yılmaz tarafından cinsel tacize uğradım, emniyete ve savcılığa şikayette bulundum, uzaklaştırma ve koruma kararı çıkarmak için talepte bulundum. Adli süreç için savcılık tarafından istenilen delilleri ve belgeleri sundum, aynı zamanda idari soruşturma açılması açısından hastane idaresiyle durumu paylaştım" dedi.

Sağlık çalışanı Rabia Karakaya, paylaşımında yaşadığı endişe ve korkularını şöyle dile getirdi:

"Hasta bakıcı Bilal Yılmaz ile işe ilk başladığım tarihte 2014 yılında aynı klinikte çalıştım ve bana arkadaşlık teklifinde bulundu bende kabul etmedim ve durumdan huzursuz olduğum için kliniğimi değiştirdim. Reddettiğim Bilal Yılmaz bana porno videolar atıp benimle birlikte olmak istediğini ve 'her gece resmine bakarak uyuyorum evine geleceğim seninle birlikte olucaz' şeklinde mesajlarına devam etmiştir. Polis ile iş birliği içersinde hareket edip bana bu resim ve videoları atan sahte hesabın Bilal yılmaz'a ait olduğu tespit edildi.

ORTADA TECAVÜZ YOK, TACİZ YOK ABARTMA

Konuyu hastane yönetimiyle paylaştığımda karşı tarafın çalıştığı birim değiştirildi ve başka bir şey yapamayacaklarını kendi basımın çaresine bakmam gerektiği söylenildi idari soruşturma açıldı denildi fakat dosyam rektörlüğe gönderilmemiş yeterli delil olmadığını söylediler. 'Ortada tecavüz yok, taciz yok, abartma. Bilal'i işten atsak hoşuna mı gidecek? Git istediğin yere şikâyet et bizi karıştırma' şeklinde bir cevap aldım hastane soruşturma müdüründen. Dosyamı rektörlüğe göndermeden kapatmışlar.

BAŞHEKİM YARDIMCISI: İŞTEN ATAMAYIZ, BİZİ BAĞLAMAZ

Başhekim yardımcısı tarafından 'Biz onu işten atamayız can güvenliğin yoksa polise git, savcıya git ya da istifa et. Bizi bağlamaz sen bu kafayla herkesin hakkından gelirsin. Git napıyosan yap. Bizi meşgul etme' şeklinde cevap aldım.

HUZURLU YAŞAMAK İÇİN SESİMİ DUYUN İSTİYORUM

Genç bir kadın genç bir sağlık çalışanı olarak insanların sağlığı için kendi hayatımı riske atmış biri olarak herkese sesleniyorum ben huzurlu yaşamak istiyorum bunun için sesimi duyun istiyorum. Ben bana yapılan cinsel tacizlerin ölüm tehditlerinin hiç birine sessiz kalmıyorum ve sesimi duyurmak istiyorum #bilalyılmaztutuklansın istiyorum."