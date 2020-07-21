Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Tuğçe Çelik (21) adlı genç kız, "Bugün yaşananlar ve kendi yaşadıklarımdan korktuğum için bunları yazacağım. Zarar görmek, ölmek istemiyorum" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:
"Başıma bela olan ve beni 10 yaşından beri tanıyan sapık ruh hastası 46 yaşındaki Nurettin Şeyhmusoğlu isimli şahıs peşimi bırakmıyor. Ailemi ve çevremi de rahatsız ediyor. Onlarca kez şikayetçi oldum. Mahkemeye çıktım. Davanın şu anki ilerleyişi bana temas etmediği sürece suçsuz olduğu. Yani hiçbir şey yapılmıyor. Eğer başıma bir şey gelirse değerli olacağım. Başıma bir şey gelirse, bu tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız.
Bana, aileme, çevreme iftira üstüne iftira namusuma kadar iftira atan şizofreni hastalığı gerçekten mevcut olan bu kişiyi, ne polise ne hakime anlatabiliyorum. Bu olay 1 buçuk yıldır devam etmekte. Bugüne kadar ağlayarak her gün karakola giderek yapabildiğim şeyler, 2 kere uzaklaştırma alabilmekti. Ki her zaman sitemin önünden geçiyor, sokağa çıkamıyorum yani bu da faydasız."
Genç kız, Nurettin Şeyhmusoğlu adlı şahsın sosyal medyadaki tehditlerinin bazı ekran görüntülerini de paylaştı
AİLE BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
Genç kızın sosyal medyadaki çığlığı üzerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tuğçe’yi rahatsız eden şahıs şu an gözaltındadır. Emniyet birimlerimiz de konuyu hassasiyetle takip ediyor. İl Müdürlüğümüz personeli de Tuğçe ile bizzat görüşme sağladı, gereken desteği sağlayacaklar" ifadeleri kullanıldı.
GENÇ KIZ TEŞEKKÜR ETTİ
Bakanlığın harekete geçmesinden sonra açıklamada bulunan Çelik de, "Herkese sonsuz teşekkür ederim. Şu anda bir çözüm sürecine girildi ve umarım gerekli yerler görevini yapacak ve beni bu beladan kurtaracak. Hâlâ iyi insanların olduğunu bilmek görmek bana güç verdi" ifadelerini kullandı.
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