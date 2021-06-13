Rabbena Atina Rabbenağfirli duası Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? Rabbena Arine Rabbenağfirli duası anlamı merak konusu oldu. Namaz kılınırken okunacak dualar arasında yer alan Rabbena Atina ve Rabbenağfirli dualarını okuyanlar sünnet sevabı kazandırıyor.

RABBENAĞFİRLİ DUASI OKUNUŞU

"Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minîne yevme yekumü'l hisâb."

RABBENAĞFİRLİ DUASI ANLAMI

"Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla."

RABBENA ATİNA DUASI OKUNUŞU

"Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn."

RABBENA ATİNA DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru."