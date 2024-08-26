Quentin Tarantino ölümlü set kazasında Alec Baldwin'i suçladı

Alec Baldwin, 19'uncu yüzyıl kovboy filminde hem başroldeydi hem de filmin yapımcısıydı.

Mahkeme kayıtlarına göre, Baldwin'e silahı yönetmen yardımcılarından biri verdi ve verirken de "soğuk silah" ifadesiyle dolu olmadığını söyledi. Dave Halls isimli yönetmen yardımcısı da silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini ifade etmişti.

Halls'a silahı, setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'in verdiği biliniyor. Gerçek merminin nasıl olup da sete geldiği polis soruşturmasının merkezinde yer alıyordu.