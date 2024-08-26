Quentin Tarantino ölümlü set kazasında Alec Baldwin'i suçladı
Quentin Tarantino, 3 yıl önce 'Rust' filminin setinde elindeki silahtan çıkan kurşunla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açan Alec Baldwin'in suçlu olduğunu söyledi. Baldwin'in aklandığı dava sonrası Tarantino, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi
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Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, Alec Baldwin'in 'Rust'ın setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in kazayla ölümüne neden olmasıyla ilgili konuştu.
Quentin Tarantino, Alec Baldwin'in ölümden tek başına sorumlu olmadığını ancak bazı suçlamaların da kendisine ait olduğunu belirterek tartışmalara yol açtı.
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Quentin Tarantino, konuk olduğu Club Random adlı podcast yayınında 2021'deki ölümcül set kazası olayını tartıştışmaya açtı. Olayda sorumluluğun yüzde 90'ını setin silah sorumlusu olan ve şu an cezaevinde hapis cezasını çeken Hannah Gutierrez-Reed'e atarken, geri kalan suçu Baldwin'e yükledi.
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Quentin Tarantino; "Silah sorumlusunun söz konusu silaha gelinceye kadar olan her şeyden yüzde 90 sorumlu olduğunu söyleyecek kadar adil olduğumu düşünüyorum ama ama ama ama ama... Oyuncu da yüzde 10 sorumludur. Bir dereceye kadar sorumluluk ortağısınız" dedi.
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Quentin Tarantino, oyuncuların silahlarını sahnelerde kullanmadan önce namluda mermi olmadığından veya başka sorunlar olmadığından emin olmak için silahlarını kişisel olarak incelemeleri gerektiğine inandığını söyledi.
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NE OLMUŞTU?
Ekim 2021'de 'Rust' filminin setinde ölümcül bir kaza yaşanmıştı. Alec Baldwin'in silahlı sahnenin provası sırasında elinde tuttuğu silahı ateşlemiş, isabet ettiği görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, hayatını kaybetmişti. Filmin yönetmeni Joel Souza ise yaralanmıştı.
Alec Baldwin'in, kasıt olmadan ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla yargılandığı dava temmuz ayında düşmüştü.
Setin silah uzmanı Hannah Gutierrez-Reed ise gerçek mermileri tespit edebilecek standart silah güvenliği protokollerini atladığı gerekçesiyle "kasıtsız insan öldürme” suçlamasından suçlu bulunmuş ve 18 ay hapis cezası almıştı. Gutierrez-Reed, olayla ilgili kanıtlarla oynama suçlamasından ise beraat etmişti.
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Alec Baldwin, 19'uncu yüzyıl kovboy filminde hem başroldeydi hem de filmin yapımcısıydı.
Mahkeme kayıtlarına göre, Baldwin'e silahı yönetmen yardımcılarından biri verdi ve verirken de "soğuk silah" ifadesiyle dolu olmadığını söyledi. Dave Halls isimli yönetmen yardımcısı da silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini ifade etmişti.
Halls'a silahı, setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'in verdiği biliniyor. Gerçek merminin nasıl olup da sete geldiği polis soruşturmasının merkezinde yer alıyordu.
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