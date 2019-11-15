15 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avustralya merkezli Qantas Havayolları firması, İngiltere'nin başkenti Londra’dan Avustralya'nın Sydney kentinde 19 saat 19 dakika süren bir uçuş gerçekleştirdi.
Dünyanın en uzun ticari uçuşunu gerçekleştiren firmaya ait Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçak, test uçuşu için Londra’daki Heathrow Havalimanı’ndan dün sabah saatlerinde havalandı, bugün yerel saatle 11.45’te de Sydney’e indi.
Yetkililer, uçağın deposunda hala 1 saat 45 dakika daha uçmaya yetecek yakıtın bulunduğunu vurguladı.
Qantas’ın Genel Müdürü Alan Joyce yolculukla ilgili açıklamasında "İki kez gün doğumuna şahit olduk" diye konuştu.
ETKİLERİ İNCELENİYOR
Uçuşa katılan 40 yolcu ve mürettebat, uzun yolculukların insan bedeni üzerindeki etkilerine yönelik testin de denekleri oldu.
'Gündoğumu Projesi' (Project Sunrise) adıyla anılan proje kapsamında uçuş süresince yolcuların uyku düzenleri, içki ve yiyecek tüketimi, aydınlatma ve fiziksel hareket imkânları gibi ayrıntılar test edildi.
Londra-Sydney hattında durmaksızın yapılan ilk uçuş 1989'de gerçekleştirilmişti. Uçuşu yapan Boeing 747-400 tipi uçak sadece kabin ekibini taşımıştı.
Qantas havayollarına ait başka bir Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı da geçen ay, yolcularla mürettebattan oluşan 50 kişiyle New York'tan Sydney'e 19 saat kesintisiz uçmuştu.
Bu rota, Londra-Sydney arasındaki mesafeden bin 600 kilometre daha kısa.
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