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        Haberler Dünya Putin: Uzay için büyük planlarımız var | Dış Haberler

        Vladimir Putin: Rusya ve Çin'in uzayda iş birliği için büyük planları var

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın uzay çalışmalarına dair açıklamada bulundu. Rusya ve Çin'in uzayda ortak çalışma için büyük planlara sahip olduğunu ifade eden Rus lider, Ay ve Mars'ta araştırma yapmak için de planları olduğunu dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.04.2025 - 18:34 Güncelleme: 16.04.2025 - 18:38
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        Putin'den uzay araştırmaları mesajı
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzay çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

        Birçok ülkenin uzay çalışmaları için Rusya ile iş birliği yapmak istediğini ifade eden Putin, Rusya'nın derin uzay araştırmaları için plana sahip olduğunu dile getirdi. Putin derin uzay konusunda, Ay ve Mars misyonlarını hatırlattı.

        Putin ayrıca, Çin ve Rusya'nın uzay alanında ortak çalışma yapmak için planları olduğunu bildirdi.

        NATO GENEL SEKRETERİNDEN RUSYA İDDİASI

        Rutte, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, Rusya'nın telekomünikasyon uydularının imha edilmesini mümkün kılan anti-uydu silahları geliştirmesinden endişe duyduğunu belirterek, bu gelişmenin Dünya'nın yörüngesinde bulunan ve hem savunma hem de insanların günlük yaşamları için hayati önem taşıyan binlerce uyduyu tehdit edebileceğini bildirdi.

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        Moskova'nın uyduları hedef almak amacıyla uzaya nükleer silah yerleştirme planlarına ilişkin uyaran Rutte, bu tür eylemlerin "Ay'ın ve diğer gök cisimlerinin askerileştirilmesini ve yörüngeye nükleer silah yerleştirilmesini" yasaklayan ve Rusya'nın da taraf olduğu 1967 tarihli Dış Uzay Anlaşması'nı ihlal edebileceğini vurguladı.

        Rutte, Rusya'nın uzay kabiliyetlerini Batı'ya kıyasla "yetersiz" olarak nitelendirerek, “Rusya'nın uzay temelli nükleer yetenek arayışı derin endişelere yol açıyor. Mevcut teknolojileri yetersiz olsa da yörüngede anti-uydu silahları ya da nükleer yüklerin konuşlandırılması, son derece istikrarsızlaştırıcı bir gelişme olacaktır." ifadelerini kullandı.

        NATO'nun kara, deniz ve havada olduğu gibi uzayda da caydırıcılık ve savunmasının güçlü olmasının önem teşkil ettiğinin altını çizen Rutte, "Son yıllarda uzay giderek daha kalabalık, tehlikeli ve öngörülemez hale geldi. Uzaydaki rekabetin çok çetin olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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