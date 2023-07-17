Putin'in Wagner planı belli oldu

Şu anda bir milletvekili olan ve Rusya parlamentosunun savunma komitesinde de bulunan General Andrey Kartapolov devlet televizyonuna "Wagner'in Belarus silahlı kuvvetlerini eğitmek için Belarus'a gittiği açık.Suwalki Koridoru diye bir yer var.Bir şey olursa, bu Suwalki Koridoru'na çok ihtiyacımız var.Beyaz Rusya'daki Wagner güçlerine dayalı bir saldırı gücü, bu koridoru birkaç saat içinde almaya hazır" diye konuştu.