Putin'in Wagner planı belli oldu
Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakın kaynaklar, Rusya'nın Polonya ve Litvanya arasındaki sınırda yer alan önemli bir stratejik alan için Wagner savaşçılarını kullanmayı planladığını öne sürdü.
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Wagner grubunun isyanının bastırılmasının ve kurucusu Prigojin'in Belarus'a gitmesinin ardından Putin'in planı belli oldu.
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Putin'e yakın bir kaynak, Rus devlet televizyonunda, paralı askerlerin Suwalki koridoruna 'birkaç saat içinde' ihtiyaç olan bölgeye yürümeye hazır olduğunu açıkladı.
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Şu anda bir milletvekili olan ve Rusya parlamentosunun savunma komitesinde de bulunan General Andrey Kartapolov devlet televizyonuna "Wagner'in Belarus silahlı kuvvetlerini eğitmek için Belarus'a gittiği açık.Suwalki Koridoru diye bir yer var.Bir şey olursa, bu Suwalki Koridoru'na çok ihtiyacımız var.Beyaz Rusya'daki Wagner güçlerine dayalı bir saldırı gücü, bu koridoru birkaç saat içinde almaya hazır" diye konuştu.
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Ancak Polonya İstihbarat Servisi Özel Servisler Başkan Yardımcısı Stanislaw Zaryn, bölgedeki Wagnerlerin'şu anda birkaç yüz tane olabileceğini' bu nedenle büyük tehdit olarak görmediklerini ancak her türlü ihtimale karşı Wagner paralı asker tehdidini izlediklerini belirtti.
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The Telegraph'a göre ise Polonya servisleri, kaç Wagner'in Beyaz Rusya'da kalacağını öğrenmek için durumu izliyor.
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Polonya'nın Moskova'dan gelen tehdit nedeniyle hızla yeniden silahlandığı ve NATO Baltık ülkelerindeki varlığını güçlendirirken Almanya'nın da Litvanya'da kalıcı olarak 4000 asker konuşlandıracağı ifade edildi.
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STRATEJİK ÖNEME SAHİP
Suwalki Koridoru, Polonya ile Litvanya arasındaki sınırı ikiye bölen bir kara şerididir ve hem NATO hem de Rusya için büyük stratejik öneme sahip.
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Batı için bu koridor, Putin'e karşı daha savunmasız olarak görülenüç eski Sovyet ülkesi olan Litvanya, Letonya ve Estonya ile olan tek koridor bağlantısı olduğu için oldukça kritik.
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Rusya için ise, koridorun kontrolü,Putin'in Baltık Filosunun ana üssü olan Kaliningrad'ın Baltık bölgesi ile Beyaz Rusy arasında kara bağlantısı sağlaması amacıyla önem taşıyor.
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* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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