Putin'in kullandığı Mercedes gündem oldu

Ukrayna'ya savaş sonrasında Batı ile karşılıklı yaptırımlara karşın Rus lider, zırhlı bir Mercedes kullandı. Putin'in üzerindeki mont da İtalyan markaydı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Rus devlet medyası tarafından yayınlanan videoda Putin'in resmi başkanlık limuzini Aurus Senat değil, Alman yapımı bir Mercedes görüldü. Putin'in Rus yapımı bir araba yerine Mercedes'i sürerek ne amaçladığı ise merak konusu oldu.

Ancak Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in seçimiyle ilgili her türlü spekülasyonu hızla yalanlayarak "O araba hemen orada mevcuttu ve onu kullandı" dedi.

Mercedes', Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Rusya'ya araç satışını ve Moskova yakınlarındaki fabrikasında üretimi durdurma kararı almıştı.