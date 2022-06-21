Putin duyurdu: Silahlı kuvvetlerimiz daha da güçlenecek

Son dakika: Putin'den açıklama "Daha da güçlenecek"!

HABERTURK.COM / AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin daha da güçleneceğini duyurdu.

Devlet televizyonunda açıklamalara bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Olası askeri tehditleri göz önünde bulundurarak, askeri kuvvetlerimizi, silahlarımızı geliştirmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın yeni test edilen Sarmat kıtalararası balistik füzenin, 10 veya daha fazla nükleer başlık taşıyabildiğini sözlerine ekledi.

SARMAT FÜZESİ

Rusya, 1988'den beri envanterinde bulundurduğu, Batılı devletlerin "Şeytan" olarak nitelendirdiği kıtalararası balistik füze Voyevoda'nın yerine koymak üzere Sarmat'ı geliştirdi.

2010’dan beri üzerinde çalışılan, Voyevoda’dan daha fazla nükleer başlık taşıyabilen, daha yüksek menzile sahip olan füzenin, Kuzey ve Güney Kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor.

Sarmat'ın, yaklaşık 200 tonluk ağırlığı ve kısa süreli aktif uçuş özellikleriyle, mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğu ileri sürülüyor. Askeri uzmanlar, Sarmat’ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirtiyor.