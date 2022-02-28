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Puan durumu 28 Şubat 2022! Süper Lig 27. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu 27. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti ve geriden gelerek 4-2'lik skorla galip gelmesini bildi. İşte, Spor Toto Süper Lig güncel puan durumu

28.02.2022 - 09:16 | Güncelleme: ABONE OL
Puan durumu 28 Şubat 2022! Süper Lig 27. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Spor Toto Süper Lig 27. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 27. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR A.Ş. 27 20 6 1 51 20 31 66
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 27 14 7 6 42 29 13 49
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 27 14 4 9 39 26 13 46
4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 27 12 9 6 42 27 15 45
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 27 12 8 7 40 34 6 44
6.FENERBAHÇE A.Ş. 26 12 7 7 40 30 10 43
7.AYTEMİZ ALANYASPOR 27 12 7 8 49 41 8 43
8.ATAKAŞ HATAYSPOR 27 13 3 11 42 43 -1 42
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 27 11 6 10 33 40 -7 39
10.YUKATEL KAYSERİSPOR 27 10 8 9 40 40 0 38
11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 27 10 6 11 34 37 -3 36
12.GALATASARAY A.Ş. 27 9 8 10 37 39 -2 35
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 27 8 10 9 35 34 1 34
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 27 8 8 11 28 35 -7 32
15.KASIMPAŞA A.Ş. 26 7 8 11 36 38 -2 29
16.GZT GİRESUNSPOR 27 8 5 14 27 31 -4 29
17.GÖZTEPE A.Ş. 27 7 6 14 32 41 -9 27
18.ALTAY 27 7 4 16 29 41 -12 25
19.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 27 6 5 16 24 48 -24 23
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 27 4 5 18 22 48 -26 17

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

25.02.2022 20:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 0 - 0 FRAPORT TAV ANTALYASPOR

25.02.2022 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. 3 - 2 YUKATEL KAYSERİSPOR

26.02.2022 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 - 2 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

26.02.2022 19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - 3 BEŞİKTAŞ A.Ş.

27.02.2022 13:30 ALTAY 3 - 2 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

27.02.2022 13:30 GZT GİRESUNSPOR 3 - 1 GÖZTEPE A.Ş.

27.02.2022 16:00 ATAKAŞ HATAYSPOR 5 - 2 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

27.02.2022 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 5 - 1 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

27.02.2022 19:00 GALATASARAY A.Ş. 4 - 2 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

28.02.2022 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

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