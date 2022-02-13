Spor Toto Süper Lig 25. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 25. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 24 17 6 1 42 17 25 57 2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 23 14 6 3 35 16 19 48 3.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 24 11 7 6 38 26 12 40 4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 24 12 4 8 34 23 11 40 5.FENERBAHÇE A.Ş. 25 11 7 7 38 30 8 40 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 24 11 6 7 42 34 8 39 7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 24 10 7 7 35 31 4 37 8.ATAKAŞ HATAYSPOR 24 11 3 10 35 38 -3 36 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 24 10 5 9 32 31 1 35 10.YUKATEL KAYSERİSPOR 25 9 8 8 36 36 0 35 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 25 8 10 7 33 30 3 34 12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 25 9 6 10 30 39 -9 33 13.GALATASARAY A.Ş. 25 7 8 10 30 35 -5 29 14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 25 7 7 11 26 34 -8 28 15.KASIMPAŞA A.Ş. 24 7 6 11 30 32 -2 27 16.GÖZTEPE A.Ş. 24 7 6 11 28 33 -5 27 17.GZT GİRESUNSPOR 25 7 5 13 23 28 -5 26 18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 25 6 5 14 22 42 -20 23 19.ALTAY 25 6 4 15 26 38 -12 22 20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 24 4 4 16 19 41 -22 16

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

11.02.2022 20:00 ALTAY 0 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

12.02.2022 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 2 - 0 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

12.02.2022 16:00 GZT GİRESUNSPOR 1 - 2 FENERBAHÇE A.Ş.

12.02.2022 19:00 GALATASARAY A.Ş. 1 - 1 YUKATEL KAYSERİSPOR

13.02.2022 13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - 1 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

13.02.2022 16:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR 3 - 0 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

13.02.2022 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

13.02.2022 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

14.02.2022 20:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

14.02.2022 20:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - GÖZTEPE A.Ş.