Psikologlar uyarıyor: Size yalan söylüyor olabilir! Güvenilmez insanları ele veren işaretlere dikkat!

Güven, insan ilişkilerinin temel taşıdır. Ancak, bazı kişiler güvenilir görünse de aslında öyle olmayabilir. Bilimsel araştırmalar, birinin güvenilir olup olmadığını anlamak için belirli davranış kalıplarının gözlemlenebileceğini gösteriyor. Eğer bir kişide aşağıdaki işaretlerden bir veya birkaçı bulunuyorsa, ona karşı daha temkinli yaklaşmanız faydalı olabilir.

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TUTARSIZLIK

Güvenilir olmayan kişilerin en belirgin özelliklerinden biri tutarsızlıktır. Söyledikleri ile yaptıkları birbirini tutmaz, verdikleri sözleri yerine getirmezler ve sürekli değişen hikâyeler anlatırlar. Güvenin temelini oluşturan en önemli unsur sözlerin ve eylemlerin birbiriyle örtüşmesidir. Eğer bir kişinin söyledikleri sık sık değişiyorsa, bu onun güvenilir olmadığının açık bir işareti olabilir.

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SORUMLULUKTAN KAÇMAK

Sürekli başkalarını suçlayan, hata kabul etmeyen ve sorumluluk almaktan kaçınan kişiler güvenilir değildir. Güvenilir bir insan, hatalarını kabul eder ve bunlardan ders çıkarır. Ancak bazı kişiler, kendilerini haklı göstermek için her durumda suçu başkalarına atar. Bu tür kişilerle ilişkilerinizde dikkatli olmalısınız, çünkü bir hata yaptıklarında sizi de kolayca suçlayabilirler.

GİZLİLİĞİ İHLAL ETMEK

Başkalarına ait özel bilgileri izinsiz paylaşan kişiler, gelecekte sizin de sırlarınızı açığa çıkarabilir. Eğer birisi size sürekli olarak başkalarının özel hayatına dair şeyler anlatıyorsa, bu onun güvenilir biri olmadığını gösteren önemli bir işarettir. Gerçekten güvenilir bir kişi, kendisine emanet edilen bilgileri korur ve bu bilgileri başkalarıyla paylaşmaz.

AŞIRI DEDİKODU YAPMAK

Dedikodu yapmak, güvenilir olmayan insanların en belirgin özelliklerinden biridir. Başkaları hakkında sürekli olumsuz konuşan kişiler, sizin hakkınızda da aynı şeyleri yapabilir. Bu yüzden, birinin sık sık dedikodu yaptığını fark ederseniz, ona fazla güvenmemek en iyisidir.

MANİPÜLATİF DAVRANIŞLAR

Manipülatif insanlar, başkalarını kendi çıkarları için kullanmaktan çekinmezler. Duygusal baskı uygulayarak insanları suçluluk duygusuna sürüklerler veya olayları çarpıtarak kendilerini haklı çıkarırlar. Eğer biri sizi sürekli suçluyor, duygularınızı kontrol etmeye çalışıyorsa, onun gerçek niyetlerinden şüphelenmekte haklısınız.

REKLAM EMPATİ EKSİKLİĞİ Empati, güvenilirliğin temel taşlarından biridir. Başkalarının duygularını umursamayan, onlara karşı soğuk ve ilgisiz davranan kişiler güvenilir olmayabilir. Empati eksikliği, kişinin yalnızca kendi çıkarlarını düşündüğünü ve başkalarını göz ardı ettiğini gösteren bir işarettir. GEÇMİŞTEKİ İHANETLER Bir kişinin geçmişte güveni kötüye kullandığına dair kanıtlar varsa, gelecekte de aynısını yapabileceği unutulmamalıdır. Elbette herkes hata yapabilir ve değişebilir, ancak geçmişte sürekli güven ihlalleri yapan birinin bir anda güvenilir biri haline gelmesi pek olası değildir. Bu yüzden, birinin geçmişteki davranışlarını dikkate almak önemlidir. SÖZLERİNDE DURMAMAK Sürekli planlarını iptal eden, verdiği sözleri yerine getirmeyen kişiler güvenilirlik açısından zayıf olabilir. Güven, karşılıklı olarak yerine getirilen sözler üzerine inşa edilir. Eğer bir kişi sürekli sizi hayal kırıklığına uğratıyorsa, ona olan güveninizi gözden geçirmeniz gerekebilir. AŞIRI GİZLİLİK Elbette herkesin özel hayatına saygı duyulmalıdır, ancak gereğinden fazla gizemli davranan insanlar şüphe uyandırabilir. Sürekli olarak önemli konulardan kaçınan, kendisiyle ilgili temel bilgileri bile paylaşmaktan kaçınan kişiler, saklayacak bir şeyleri olup olmadığı konusunda soru işaretleri yaratabilir. DÜRÜSTLÜKTEN YOKSUNLUK Güvenilir bir insanın en temel özelliği dürüstlük ve ahlaki değerlere sahip olmaktır. Sürekli yalan söyleyen, insanları aldatan ve etik dışı davranışlarda bulunan kişiler, güvenilirlik konusunda ciddi sorunlar yaşatabilir. Dürüstlük, uzun vadeli güven inşa etmek için olmazsa olmaz bir özelliktir. Kaynak: Mystical Raven, Hearty Soul, Lissa Rankin