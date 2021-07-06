Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Real Madrid altyapısından yetişen Hakimi, geçen sezon formasını giydiği İtalyan ekibi Inter ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'nun çalıştırdığı Paris ekibi, daha önce de Liverpool'da forma giyen Hollandalı Georginio Wijnaldum'u kadrosuna katmıştı.