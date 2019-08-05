Erkeklerde en yaygın kanserlerden biri olan prostat kanseri için yaş, ırk, genetik etkiler gibi değiştirilemeyen risk faktörleri bulunuyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre değiştirilemeyen risk faktörlerinin yanında beslenmeden, hayat tarzına prostat kanseri riskini azaltabilecek etkili önlemler de bulunuyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu, prostat kanserine karşı alınması gereken 7 önlemi anlatıyor.

1 - KIRMIZI KALKAN OLARAK ANILAN BESİNLER

Domates, karpuz, kuşburnu, pembe greyfurt, papaya gibi kırmızı meyvelere rengini veren likopen güçlü bir antioksidandır. Cildi gençleştirici özelliği, detoks ve kalp dostu olmasının yanında prostata karşı adeta kırmızı kalkan görevi görür. Domates sosları, çorba, püre, salça gibi pişmiş ürünler emilimleri fazla olduğu için iyi birer likopen kaynağıdır. Vücutta depolanamadığı için belirli aralıklarla likopen içeren gıdaları tüketmek be nedenle gereklidir.

2 – SOYALI ÜRÜNLERİN KATKISI

Anti inflamatuar özelliklere sahip İzoflavonun prostat kanserine karşı koruma sağladığı yönünde birçok çalışma bulunmaktadır. En çok soyadan yapılan; Soya peyniri, soya sütü, tempeh, miso, natto ve soya sosu mayalı pişmiş soya fasulyeleri gibi ürünlerde bulunan İzoflavon, nohut, fasulye ve mercimek tüketerek de elde edilebilir. Aynı zamanda iyi bir fitoöstrojen kaynağı olan soya ürünlerinin uzun süreli ve fazla kullanımının kişinin sağlık durumuna göre doktor kontrolünde olması gerektiği unutulmamalıdır.

3 - BROKOLİYİ SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN

Vücutta oksidatif stresi veya oksijensiz radikalleri azaltan fitokimyasallara sahip olan brokoli hem iyi huylu prostat büyümesine hem de prostat kanserine karşı koruyucu özelliğe sahiptir. Prostat kanserinin tedavisinde kullanılan sulforafen maddesi içeren brokoli dışında karnabahar, Brüksel lahanası ve lahananın da beslenme düzenine eklenmesi önerilmektedir.

4 - YEMEKLERİN YANINDA NAR SUYU

İyi bir antioksidan olan nar, özellikle de nar suyu PSA seviyesini kontrol altında tutarken prostat kanserine karşı da koruyucu özellikler barındırmaktadır. Yapılan araştırmalar narda bulunan llagitannin adı verilen bileşenlerin prostat tümörlerini beslemek için gerekli olan yeni kan damarlarının büyümesini engellediğini ortaya koymaktadır.

5 - SİHİRLİ BAHARAT ZERDEÇAL

Asya mutfağının vazgeçilmez baharatlarından biri olan zerdeçal, anti enflamatuvar özelliğinin yanında içerdiğin curcumin maddesi nedeniyle prostat büyümesi ve prostat kanserine karşı harika bir koruyucudur. Yapılan araştırmalar, zerdeçalın prostat büyümesine, prostatit ile ilişkili iltihaplara iyi geldiğini ve prostat kanseri hücrelerine karşı mücadelede etkili sonuçlar verdiğini göstermektedir. İltihaplanma üzerindeki etkisi yıllardır bilinen zerdeçal, toz olarak tüketilmenin yanında yemeklere eklenerek de kullanılabilir.

6 - EGZERSİZ HAYATIN BİR PARÇASI OLMALI

Kemik sağlığı, kalp ve damar hastalıkları, kilo kontrolü, psikolojik yararları gibi sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi olan egzersiz, prostat hastalıklarından da korunma sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar, düzenli fiziksel aktivitenin prostat kanseri gelişme riskini düşürdüğünü ortaya koyuyor. Prostat kanseri tedavisi görenlerin; Tedavinin yan etkilerini azaltmak, idrar ve cinsel fonksiyonu iyileştirmek için iyi pelvik taban kuvveti sağlamaya özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu aşamada seçilecek egzersiz programlarının doktora danışılarak yapılması önemlidir.

7 - RUTİN KONTROLLERİ İHMAL ETMEYİN

Prostat kanseri için rutin kontrollerin 50 yaşından sonra başlaması uygundur. Ancak ailesinde prostat kanseri olan kişilerin kontrollerine daha erken başlaması gerekmektedir. Bu yaşlardan sonra erkeklerin rutin sağlık kontrollerine PSA testleri eklenmelidir. Muayene ve PSA değerlerine göre kontrol aralıkları doktor tarafından belirlenmelidir. Parmakla prostat muayenesi, PSA ve biyopsiye rağmen kanser teşhis edilememiş ancak şüphenin devam ettiği kişilerde farklı tümör belirteçleri kan, prostat dokusu ve idrarda araştırılır. Son zamanlarda prostatın MR görüntülemesi de teşhise yardımcı olmaktadır.