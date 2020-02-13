Prostat hastalığı nedir?

Doğuştan oluşan ve idrar torbasının çıkışını saran salgı bezleridir. Prostat organı; idrar yollarını savunan ve meniye katılan bir takım salgıları üretmektedir. Prostat sonradan oluşan bir rahatsızlık değil, kişide doğuştan oluşmuş bir organdır. Yaş ilerlemesinin ve hormon salgılamalarının değişiklik göstermesiyle; prostat, fizyolojik olarak büyüme göstermektedir. Prostat büyümesine neden olabilecek iki neden bulunmaktadır. Bunlar; yaşın ilerlemesi ve erkeklik hormonunun salgılanmasıdır. Prostatta meydana gelen önemli 3 hastalık bulunmaktadır. Bunlar;
- Prostat iltihabı; aniden gelişerek, kişiyi idrarını yapamayacak hale getiren bir hastalıktır. Genel olarak gençlerde görülmektedir. Cinsel yolla bulaşan mikroplar ile oluşmaktadır. Tedavisi zor yapılan bir hastalıktır. Bu kısma ilaçların etki etmesi çok zor olmaktadır. Bu yüzden oluşan hastalık kronikleşerek yıllarca kişilerde sorun yaratabilmektedir. Böyle bir durumdan şüphelenildiği takdirde doktora görünüp, erken teşhis edilmesi en sağlıklısıdır. İlerleyen durumlarda kronikleşen bu hastalık sonucunda kısırlığa da yol açabilmektedir.
- Prostatın büyümesi; büyümesi sonucu etrafında bulunan idrar yolunu tıkayarak, idrar yapımını zorlaştıran bir rahatsızlıktır. Bu hastalık ilerleyen yaşlarda hemen hemen herkeste görülebilmektedir. Her erkek hayatında mutlaka prostat ile ilgili sorun yaşayarak, ameliyat geçirmektedir.
Prostat büyümesi meydana gelen kişide gözlemlenen belirtiler;
- Sıkça idrara gitme,
- Sıkışmış gibi hissederek acil tuvalete gitme isteği,
- İdrar yaparken zorlanma ve ıkınarak yapma,
- İdrarın çıkış şeklinin ince akım şeklinde olması,
- İdrar yapımından sonra boşalamama durumu,
- Gece yatarken en az 2 kez tuvalete gitme,
- İdrar yapımından sonra damlaların oluşması,
- İdrarı kaçırma, tutamama hali,
- Mesanenin idrar yapamama sonucunda dolarak şişmesi ve kişiyi şiş bir karın ile hastaneye gitmesine neden olmaktadır.
Prostat büyümesi tedavisi; görülen belirtiler ve kişinin hayatını ne kadar etkilediğiyle ilgili yapılan değerlendirmeler sonucu ameliyat tercihli olabilmektedir.
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