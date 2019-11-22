Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, törenle açıldı. Festivalin başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, yaptığı açılış konuşmasında "Bir kız çocuğu iklim değişikliğine olan tepkisini dile getirip dünyanın dikkatini çekiyor. Bizde ise kız çocuğunun, tecavüzcüsüyle evlendirilip evlendirilmemesi konuşuluyor. Bunun tartışmasını yapmak utanç verici" dedi

'Adalet' temasıyla bu yıl 9'uncu kez düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali açıldı. 22 - 28 Kasım arasında gerçekleştirilecek olan festivalin Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki açılış törenine sinema ve sanat dünyasından önemli isimleri katıldı.

Prof. Dr. Bengi Semerci, Izeta Gradević, Ioana Uricaru, Zuhal Olcay, Sahraa Karimi, Prof. Dr. Adem Sözüer

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, açılış konuşmasında 9 yılda birçok konuyu gündeme getirdiklerini belirterek şunları söyledi; "Her hesaplaşma hukuk devletine uygun yapılmalıdır. Yeni çağa girerken sanal dünyada da adalet sağlanmalı. Gençleri ve çocukları çok önemsiyoruz. Bir kız çocuğu iklim değişikliğine olan tepkisini dile getirip dünyanın dikkatini çekiyor. Bizde ise kız çocuğunun, tecavüzcüsüyle evlendirilip evlendirilmemesi konuşuluyor. Bunun tartışmasını yapmak utanç verici."

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin yönetmeni Prof. Dr. Bengi Semerci ise yaptığı konuşmada gösterilecek filmlere ilişkin bilgi vererek, "Bütün zorluklara rağmen bazen ayağımız taşa takılsa da bazen yaptıklarımız bir işe yaramıyor gibi gelse de adalete olan inancımızla o güçle ve herkese adaletin gerçekten gerekli olduğuna inandığımız için biz bu film festivaline gücümüz yettiğince devam edeceğiz" dedi.

Açılış töreninde onur ödülleri takdim edildi;

Sinema Onur Ödülü: Yeşim Ustaoğlu

Akademik Onur Ödülü: Stephen Thaman

Sinemaya Katkı Ödülü: Prof. Sami Şekeroğlu