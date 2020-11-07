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Prof. Çilingiroğlu, Biden kazanınca 'Aptal Trump gidiyor' ifadelerini kullandı

Bir televizyon kanalına Donald Trump maskesiyle katılan ve "Benim oyum Trump'a gidecek her ne kadar biraz salak olsa da" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Joe Biden'ın resmi olmayan oylara göre ABD Başkanı seçilmesini kutladı

07.11.2020 - 23:57 | Güncelleme: ABONE OL
Prof. Çilingiroğlu, Biden kazanınca 'Aptal Trump gidiyor' ifadelerini kullandı

ABD'de yaşayan Prof. Çilingiroğlu, Eylül ayında bir televizyon yayınında "Biden'i desteklemiyoruz, çok ukala. Türkiye hakkında kötü şeyler söylüyor. Benim oyum Trump'a gidecek her ne kadar biraz salak olsa da" demişti.

"TRUMP'IN APTAL OLDUĞUNU HER ZAMAN SÖYLEDİM"

Biden'ın resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'nin 46'ıncı başkanı olmasının ardından Prof. Çilingiroğlu, Twitter'dan şu mesajları paylaştı:

"Trump'ın aptal olduğunu her zaman söyledim. Artık bak izle beyaz sarayda herkes nasıl maske takacak. Aptal gitti başkası geldi inşallah hayırlı olur.

"Maskeni tak sende kazan bak Biden taktı. Trump ta defolup gidecek. Biden ciddi yaptırımlar getirecek diye düşünüyorum inşallah olmaz."

"Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşı olarak yeni cumhurbaşkanımız Sayın Joe Biden’ın arkasındayız. Demokrasi kazandı. Diktatörlük kaybetti. Yaşasın demokrasi"

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