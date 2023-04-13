Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin

'Prestij Meselesi' filmi yeniden vizyona giriyor

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu, müzik sektöründe bir döneme damga vuran Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesini konu alan 'Prestij Meselesi' 3 Şubat'ta vizyona girmişti. Kırmızıgül'ün Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremler nedeniyle gösterimden kaldırdığı 'Prestij Meselesi', 2 Haziran'da yeniden gösterime girecek

Giriş: 13.04.2023 - 16:30 | Güncelleme: ABONE OL
'Prestij Meselesi' filmi yeniden vizyona giriyor
HABERTURK.COM

3 Şubat'ta vizyona giren 'Prestij Meselesi', 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkileyen depremlerin ardından yapım şirketi Boyut Film'in kararıyla gösterimden kaldırılmıştı. Filmin yeni vizyon tarihi 2 Haziran Cuma günü olarak belirlendi.

Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı ve yönettiği 'Prestij Meselesi’nde başrolleri Engin Hepileri, Eser Yenenler, Mahmut Kırmızıgül, Şebnem Bozoklu, Biran Damla Yılmaz paylaşırken, zengin oyuncu kadrosunda Ali Sürmeli, Melisa Döngel, Bülent Emrah Parlak, Erdal Özyağcılar, Erkan Petekkaya, Zafer Ergin, Celil Nalçakan, Murat Han, Levent Sülün ve Melek Baykal da yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
'Prestij Meselesi'ne görevsizlik kararı
'Prestij Meselesi'ne görevsizlik kararı
Siirt'te düşen yıldırım çatlaklara yol açtı!
Siirt'te düşen yıldırım çatlaklara yol açtı!
Dirsek ve koltuk altı kararması bu yöntemle 1 haftada yok oluyor!
Dirsek ve koltuk altı kararması bu yöntemle 1 haftada yok oluyor!
138 yıl sonra gelen mutluluk!
138 yıl sonra gelen mutluluk!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.