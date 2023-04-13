3 Şubat'ta vizyona giren 'Prestij Meselesi', 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkileyen depremlerin ardından yapım şirketi Boyut Film'in kararıyla gösterimden kaldırılmıştı. Filmin yeni vizyon tarihi 2 Haziran Cuma günü olarak belirlendi.

Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı ve yönettiği 'Prestij Meselesi’nde başrolleri Engin Hepileri, Eser Yenenler, Mahmut Kırmızıgül, Şebnem Bozoklu, Biran Damla Yılmaz paylaşırken, zengin oyuncu kadrosunda Ali Sürmeli, Melisa Döngel, Bülent Emrah Parlak, Erdal Özyağcılar, Erkan Petekkaya, Zafer Ergin, Celil Nalçakan, Murat Han, Levent Sülün ve Melek Baykal da yer aldı.