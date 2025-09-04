Prenses Kate, yeni imajıyla ilk kez halk önünde

Yaklaşık yedi haftadır gözlerden uzak olan Galler Prensi William ile Prenses Kate, Londra’daki Natural History Museum’da düzenlenen etkinlikte yeniden halkın karşısına çıktı.

Yaz tatilinin ardından kraliyet görevlerine dönen Prenses Kate, 4 Eylül’de eşi Prens William ile birlikte müzeyi ziyaret etti. Ancak dikkatleri çeken sadece katıldıkları etkinlik olmadı. Uzun süredir koyu tonlardaki saçlarıyla gördüğümüz Prenses Kate, bu kez daha sarı ve canlı tonlardaki yeni imajıyla büyük ilgi topladı.

Çift, çocuklarla birlikte doğayı keşfetmeye yönelik aktivitelerde yer aldı. Ziyaretin amacı, müzenin yeni açılan Nature Discovery Garden ve National Education Nature Park projelerini tanıtmak ve desteklemekti.

Bu etkinlik aynı zamanda çiftin, çocuklarının 3 Eylül’de okula başlamasının ardından gerçekleştirdikleri ilk resmi ortak program oldu. Kraliyet ailesi için bu yıl ayrı bir anlam taşıyor. George, Charlotte ve Louis’nin üçü birden Lambrook Okulu’ndaki son yıllarını geçiriyor. Gelecek yaz 13 yaşına girecek olan Prens George, okuldan mezun olacak.

Fotoğrfalar: Shutterstock